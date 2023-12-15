وصول سفينة إماراتية تحمل مساعدات لغزة إلى ميناء العريش
أعلنت مصادر في ميناء العريش البحري عن وصول سفينة إماراتية تحمل 4016 طنا من المساعدات الإغاثية لغزة.
وأعلنت المصادر بميناء العريش البحري أن السفينة على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
ومن المقرر أن يستلم تلك المساعدات الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء وتخزينها في المخازن المخصصة للمساعدات لحين إرسالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
في سياق آخر، استقبل مطار العريش امس طائرة من الأردن (UNRWA) الوزن: 18,500 طن الحمولة: ملابس ومستلزمات طبية والطائرة: السعودية تزن 23,914 طن تحمل مواد إغاثية ومستلزمات طبية والطائرة من بلچيكا *(WHO) تزن: 29,940 طن تحمل: مستلزمات طبية والطائرة ثانية من السعوديه الوزن: 2,045 طن تحمل 2 سيارة إسعاف.
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