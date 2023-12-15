الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

افتتاح مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي في الأقصر

مسجد الفتح، فيتو
مسجد الفتح، فيتو

افتتح الشيخ سيد محمد عبدالدايم  مدير المديرية أوقاف الأقصر اليوم مسجد جديد من المساجد التي تم  الانتهاء من  صيانتها وترميمها.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف أن المسجد هو مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي بالبياضية، بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية.

ولفت مدير مديرية الأوقاف إلى أن ذلك ياتي فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى  للشئون الإسلامية.

Advertisements

حصاد أوقاف الأقصر خلال 202‪3

كما أعلن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن حصاد المديرية خلال 2023، بمختلف القطاعات، حيث تم اعتماد 629 مسجدا ومكتبة عامة للمشاركة فى البرنامج الصيفى التثقيفي للطفل في القطاع الدعوي، واعتماد 29 مسجدا لأداء الدروس المنهجية، واعتماد 117 مقرأة عامة للجمهور، وعقد 1256 جلسة مقرأة أعضاء واعتماد  272 مساجد لعقد فعاليات مجالس القراء بها عقد وعقد 33600 قافلة دعوية، وعقد عدد 44388 جلسه برنامج صيفى للطفل، وعقد 1208 جلسات من جلسات برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، وعقد 100800 درس ديني، وتركيب  4560 موفر مياه بالمساجد، وعقد سهرة رمضانية بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة.

كما تابع مدير مديرية الأوقاف، أنه تم افتتاح 13 مسجدا وهي كالتالى: افتتاح مسجد العبادين بقامولا بالقرنة في جمعة 10/3/2023، وافتتاح مسجد التقوى بالطود البلد بالطود في جمعة 17/3/2023، وافتتاح مسجد الشيخ موسى باللاقالته بالقرنة فى جمعة 24/3/2023، وافتتاح مسجد أبو بكر الصديق بالرياينة بأرمنت فى جمعة 31/3/2023، وافتتاح مسجد السلام بقرية أبو قليعى بأرمنت فى جمعة 31/3/، وافتتاح مسجد الشيخ موسى بالزينية بحرى بالزينية فى جمعة 7/4/2023، وافتتاح مسجد الهجرة بالحواكم بالبياضية فى جمعة 23/6/2023، وافتتاح مسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنة فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد الفاروق بنجع الرزقة بالبعيرات بالقرنة فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بالبياضية في جمعة 1/9/2023.  
وتم افتتاح مسجد حسن على عطية بالبعيرات بالقرنة في جمعة 29/9/2023، وافتتاح مسجد فاطمة الزهراء بالشغب بإسنا في جمعة 24/11/2023، وافتتاح مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت في جمعة 1/12/2023، وافتتاح مسجد الفتح طافورة بالبغدادى بالبياضية في جمعة 15/12/2023.

وتابع مدير مديرية الأوقاف، أنه تم في القطاع الهندى، استلام  7 عمليات إحلال وتجديد مساجد، واستلام 7عمليات صيانة وترميم مساجد، وجار العمل بعدد 6 عمليات إحلال وتجديد مساجد، وجار العمل بعدد 4 عمليات صيانه وترميم مساجد.

ولفت مدير مديرية الأوقاف، في مجال البر والخيرات وخدمة المجتمع، تم إهداء محافظة الأقصر ممثله فى مديرية التضامن الاجتماعي عدد 17 طن لحوم، من مشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، و90 طن سكر لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية، و90 طن  أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، و30 طن مكرونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر أوقاف الأقصر مدير أوقاف الأقصر محافظة الأقصر فيتو وزير الأوقاف

مواد متعلقة

مدير الشباب والرياضة بالأقصر: برنامج اعرف بلدك يهدف إلى زيارة المعالم السياحية

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 28

تكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم بقرية طفنيس في الأقصر

ضبط 6400 عبوة كريم شعر منتهية الصلاحية و2400 قطعة كيك أسفنج بدون مستندات بالأقصر

استرداد وحدة سكنية تم استغلالها بدون وجه حق بمدينة طيبة الجديدة

محافظ الأقصر يوجه بتطبيق الغرامات الخاصة باسترداد حقوق الدولة

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك بمعرض Food Africa

مدير شباب ورياضة الأقصر يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

الأكثر قراءة

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

مصدر: الزمالك يحتاج 150 مليون جنيه لحل أزمة القيد

الحوثيون يواصلون استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي ردًا على مجازر غزة.. قصف سفينتين بصواريخ بالستية.. مواني الكيان الصهيوني فارغة.. وأمريكا تشعر بالقلق

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

شعبة الذهب: ارتفاع كبير في الأسعار عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

المزيد
الجريدة الرسمية