افتتاح مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي في الأقصر

افتتح الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية أوقاف الأقصر اليوم مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من صيانتها وترميمها.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف أن المسجد هو مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي بالبياضية، بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية.

ولفت مدير مديرية الأوقاف إلى أن ذلك ياتي فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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حصاد أوقاف الأقصر خلال 202‪3

كما أعلن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن حصاد المديرية خلال 2023، بمختلف القطاعات، حيث تم اعتماد 629 مسجدا ومكتبة عامة للمشاركة فى البرنامج الصيفى التثقيفي للطفل في القطاع الدعوي، واعتماد 29 مسجدا لأداء الدروس المنهجية، واعتماد 117 مقرأة عامة للجمهور، وعقد 1256 جلسة مقرأة أعضاء واعتماد 272 مساجد لعقد فعاليات مجالس القراء بها عقد وعقد 33600 قافلة دعوية، وعقد عدد 44388 جلسه برنامج صيفى للطفل، وعقد 1208 جلسات من جلسات برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، وعقد 100800 درس ديني، وتركيب 4560 موفر مياه بالمساجد، وعقد سهرة رمضانية بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة.

كما تابع مدير مديرية الأوقاف، أنه تم افتتاح 13 مسجدا وهي كالتالى: افتتاح مسجد العبادين بقامولا بالقرنة في جمعة 10/3/2023، وافتتاح مسجد التقوى بالطود البلد بالطود في جمعة 17/3/2023، وافتتاح مسجد الشيخ موسى باللاقالته بالقرنة فى جمعة 24/3/2023، وافتتاح مسجد أبو بكر الصديق بالرياينة بأرمنت فى جمعة 31/3/2023، وافتتاح مسجد السلام بقرية أبو قليعى بأرمنت فى جمعة 31/3/، وافتتاح مسجد الشيخ موسى بالزينية بحرى بالزينية فى جمعة 7/4/2023، وافتتاح مسجد الهجرة بالحواكم بالبياضية فى جمعة 23/6/2023، وافتتاح مسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنة فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد الفاروق بنجع الرزقة بالبعيرات بالقرنة فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بالبياضية في جمعة 1/9/2023.

وتم افتتاح مسجد حسن على عطية بالبعيرات بالقرنة في جمعة 29/9/2023، وافتتاح مسجد فاطمة الزهراء بالشغب بإسنا في جمعة 24/11/2023، وافتتاح مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت في جمعة 1/12/2023، وافتتاح مسجد الفتح طافورة بالبغدادى بالبياضية في جمعة 15/12/2023.

وتابع مدير مديرية الأوقاف، أنه تم في القطاع الهندى، استلام 7 عمليات إحلال وتجديد مساجد، واستلام 7عمليات صيانة وترميم مساجد، وجار العمل بعدد 6 عمليات إحلال وتجديد مساجد، وجار العمل بعدد 4 عمليات صيانه وترميم مساجد.

ولفت مدير مديرية الأوقاف، في مجال البر والخيرات وخدمة المجتمع، تم إهداء محافظة الأقصر ممثله فى مديرية التضامن الاجتماعي عدد 17 طن لحوم، من مشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، و90 طن سكر لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية، و90 طن أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، و30 طن مكرونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.