أدوية مغشوشة في 2023.. مستحضرات للضعف الجنسي ومضادات حيوية للأطفال وقطرات عيون.. وهذه طريقة اكتشافها

أدوية مغشوشة في 2023، على مدار عام 2023 أصدرت هيئة الدواء المصرية 33 منشورا تحذر فيه من وجود مستحضرات دواء مغشوشة في السوق وأدوية يتم سحبها من السوق وبعد تحليل عينات عشوائية منها ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات أو وجود غش تجاري فيها.

أدوية مغشوشة في 2023

وتصدر هيئة الدواء هذه المنشورات التحذيرية لتوعية الصيادلة والمواطنين بعدم تناولها وتوضح أيضا الفرق بين الأدوية المغشوشة والأصلية.

وترصد فيتو الأدوية التى حذرت منها هيئة الدواء في 2023 ومنها:

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Atozuril 0.5% 500mg /100mg powder - 1- مستحضر بيطري

Deltaclav 457mg/5ml - 2- وفق المنشور الدوري رقم 2 لسنة 2023 ويستخدم دواء دلتاكلاف مضاد حيوي للأطفال لعلاج الالتهابات المختلفة سواء التهاب الأذن أو الالتهاب الرئوي.

دلتا كلاف

3-اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ Anschlarin syrup 120 ml.

وأكدت هيئة الدواء أن الدواء غير مطابق للمواصفات وهو أحد المكملات الغذائية المهمة لتعويض نقص الحديد في الجسم.

4- دواء EXFORGE HCT لعلاج ارتفاع ضغط الدم نظرا لوجود مستحضرات مغشوشة منه.

5- وأصدرت منشورا تحذر فيه من دواء Drop Eye Twinzol بعد ثبوت وجود غش تجاري من المستحضر وتستخدم قطرة العيون توينزول Twinzol في علاج مرض المياه الزرقاء وارتفاع ضغط العين.

6- وأصدرت منشورا تطالب فيه بضبط وتحريز دواء ZORA C tablet لتشغيلات أرقام 01200513 - 01200243

وأكدت هيئة الدواء أن سبب سحب تشغيلات المستحضر هو أنها غير مطابقة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية بعد تحليلها، ويستخدم دواء زورا سي ZORA C لعلاج الالتهابات والعدوى البكتيرية أو الفيروسية التي تصيب الفم والحنجرة وهو أقراص مطهرة للفم والحلق.

7- وجود عبوات دواء فياجرا مغشوشة بالسوق تشغيلة رقم 3148002، والتي تستخدم لعلاج الضعف الجنسي للرجال.

8-أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا دوريا بشأن غش تجاري من المضاد حيوي “سيبروسين 500 مجم أقراص” حيث يستخدم المضاد الحيوي في علاج الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الجيوب الأنفية.

9- دواء ألبومين مغشوش في السوق، أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من العبوات المقلدة من المستحضر vial Albumin Human تشغيلة رقم: A4W485AA وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة

10-برونشيكم شراب للسعال

برونشيكم

11- ديفلوستيرو مضاد للإلتهابات ومعقم للعين

12- مستحضر OPDIVO لعلاج السرطان.

13- أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذر فيه من مضاد حيوي ميجاموكس بتركيزين مختلفين وهم 642 مجم والتركيز التاني 457 مجم.

وأوضحت هيئة الدواء في المنشور التحذيري الفرق بين المستحضر الأصلي والمغشوش من حيث عدة معايير وهي الرسم على الغطاء للعبوة وكذلك الكتابة على العبوة الخارجية وايضا التفرقة بين المستحضر الأصلي والمغشوش من خلال لون الدواء بعد الإذابة حيث يعتبر لون الدواء الأصلي بعد إذابته اللون الأبيض بينما المستحضر المغشوش لون الدواء الوردي.

ويستخدم دواء ميجاموكس وهو مضاد حيوي واسع الاستخدام خاصة بين الأطفال.

ويستخدم دواء ميجاموكس وهو مضاد حيوي لعلاج التهاب الأذن، والتهاب الحلق، وأيضا التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وكذلك التهابات المسالك البولية.

14- تحذير من مضاد حيوي ميراج 1 جم تشغيلة رقم 024601221 والذي يستخدم مضاد حيوي واسع المجال للقضاء على البكتيريا والالتهابات في الجلد أو في تجويف البطن والأغشية المخاطية الموجودة بالمخ

15- دواء جينوفيل شراب ويستخدم للمحافظة على سلامة الغضاريف والمفاصل وخشونة الركبة والعمود الفقري وحالات الروماتيزم والتهاب المفاصل.

16- غش تجاري في علاج للضعف الجنسي ويستخدم بشكل واسع وهو دواء سياليس"ويستخدم لضعف القذف والإنتصاب وزيادة القدرة الجنسية."

17- مكمل غذائي مغشوش في السوق وهو شراب الكارنتين ويستخدم في تعزيز صحة القلب ووظائف الكبد والكلى ويزيد من كفاءة الجهاز المناعي للجسم.

18-تحذير من مستحضر erbitux حقن ويستخدم الدواء في علاج سرطان القولون.

19- أوجمنتين Es 600 وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي.

20 - Nevaxal Fort eye drop وهى قطرة عيون تستخدم لتخفيف آلام العيون والتورم والأحمرار.

21-Alveofact 108mg ويستخدم للأطفال موسع للشعب الهوائية وحالات ضيق التنفس.

22-Hibiotic N 600mg/5ml Suspension مضاد حيوي هاي بيوتك لعلاج العدوي البكتيرية عند الأطفال

23-Xilone Forte syrup شراب للكحة والسعال والتهابات الجهاز التنفسي.

24-Tavanic 500 mg tablet مضاد حيوي لعلاج حالات التهاب البروستاتا.

25-Oxyprogest Vial حقن لمنع الحمل.

26-Otrivin adults nasal drops solution 0.1% بخاخ للأنف لنزلات البرد.

27-Controloc IV vial لعلاج الحموضة وقرحة المعدة.

28-Diflustero Sterile Ophthalmic Emulsion 5 Ml قطرة عين مغشوشة في السوق.

29- Bronchicum Elixir شراب لعلاج الكحة والسعال والتهابات الشعب الهوائية.

30-Polyfresh قطرة عيون لعلاج جفاف العين.

31- Tarivid 200 mg مضاد حيوي لالتهابات المسالك البولية.

32-Efalex Liquid 120 ml مكمل غذائي للاطفال.

33-Osteocare Liquid 120 ML مكمل غذائي كالسيوم.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات؛ لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.​



وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​.