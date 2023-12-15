الكنيسة السريانية تبدأ صوم الميلاد لمدة 10 أيام

تبدأ كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، ويستمر نحو 10 أيام، حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، بإقامة القداسات الإلهية أحتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

السريان الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد يوم 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربي، وخلال هذا الموسم الروحي الغني مدة صيام، تعيش الكنيسة المقدسة أفراح ومناسبات متعددة تتهيأ لاستقبال الرب يسوع في قلبها المتعب من ظروف الحياة المضنية.

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طقوس الكنيسة الأرثوذكسية في صوم الميلاد

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد، الذي يستمر لمدة 43 يوما، ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير المقبل، وتقيم الكنيسة طوال تلك الفترة قداسات صباحية، وعشيات مساء، بمشاركة جميع أبناء الكنيسة.

ويحمل صيام الميلاد، معنى التجسد الإلهي واستقبال الله ظاهرًا في الجسد ويتكون من، طقس الصوم من بداية الصوم على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

ويمتاز صوم الميلاد بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

مدة الصوم 43 يوما ينتهي دائمًا في 7 يناير، وتشمل هذه المدة 40 يوما تصومهم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، و3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعد صوم الميلاد صومًا من الدرجة الثانية، وفيه يمتنع الصائمون عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، ويسمح فيه بأكل السمك في أيام الأسبوع عدا يومي الأربعاء والجمعة.