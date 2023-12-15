مقتل 12 شرطيا في هجوم جنوبي شرق إيران

قتل 12 شرطيا إيرانيا ليلة الجمعة في هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأفاد المساعد الأمني لمحافظ سيستان وبلوشستان في إيران، أن الهجوم على مقر الشرطة وقع من قبل عناصر يتبعون لتنظيم "جيش الظلم الإرهابي".

وأكد المتحدث أن الأوضاع الآن تحت السيطرة.

تنظيم جيش الظلم الإرهابي

ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية فقد تبنى تنظيم "جيش الظلم" الإرهابي الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

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وأوضح نائب المحافظ، علي رضا مرحماتي، "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح".

وأضافت وسائل إعلام رسمية أن عددا من أعضاء جماعة جيش الظلم المتشددة قتلوا أيضا في اشتباكات تلت الهجوم في مدينة راسك".

الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة عقوبات إيران بسبب دعم روسيا

في سياق آخر، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، ستة أشخاص وخمسة كيانات إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمهم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات شركة شكاد سانات أسمري ومديرها التنفيذي ونائبه وكبير العلماء وشركات عاملة في تصنيع الطائرات المسيرة.