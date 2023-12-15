الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

هاني عادل يكشف سر تسميته بعصام

هاني عادل،فيتو
هاني عادل،فيتو

 كشف الفنان هاني عادل قصة تسميته بعصام عادل وذلك أثناء استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم.

اسم هاني عادل الحقيقي

 وقال هاني عادل:"اسمي الحقيقي كان عصام عادل وده بسبب إن والدي لما والدتي حملت فيا زعل ومشي لأنه كان مكتفي بأخواتي الكبار أشرف وخالد  فسجلتني أمي في السجل المدني عصام عادل"

وتابع:" والدي معجبهوش اسمي فشطب اسمي عصام وسجلني هاني وأنا بالنسبالي هاني أفضل"
 

برنامج معكم

وقد تحدث الفنان هاني عادل عن زواجه وقصة تعرفه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم.

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زواج هاني عادل

وقال الفنان هاني عادل: "الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت دايموند أبو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة وكان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي مفروض يذبحها يمشي السكينة إزاي على رقبتها".

وتابع: "وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد ٣ الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز".

 

النجم هاني عادل

وقد حل النجم هاني عادل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء، كشف عادل أسرار آخر مشروعاته "الرجل الرمادي" والذي يتضمن مجموعة من الحفلات في أكثر من محافظة.

كما كشف عادل حقيقة انفصال أعضاء فرقة وسط البلد وسر غيابهم عن الساحة طوال الفترة الماضية.

وتحدث هاني عادل عن مشاركته فى فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا، كما تطرق إلى آخر مشروعاته الفنية.

 

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