النصب باسم الفراعنة، تزييف الآثار للاحتيال على المواطنين، 5 طرق لكشف النصابين، والعقوبة تصل للحبس 7 سنوات

جريمة تزييف الآثار،، تجارة مشبوهة يعمل بها بعض النصابين بغرض الاحتيال على تجار الآثار، مستغلين خوف الضحايا من الإبلاغ عنهم، فكيف ينظر القانون للمتهمين في تلك القضايا، وكيف يتم التعامل مع الضحايا؟

تمثال فرعوني مشكوك في أثريته

منذ عدة أيام، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من القبض على سائق وسيدة بحوزتهما تمثال فرعوني مشكوك في أثريته بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأثريته.

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تمثال من البازلت يشتبه في أثريته

ومنذ شهر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة)، وبحوزته (تمثال من البازلت "يشتبه في أثريته" - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للتمثال بقصد الإتجار والنصب على المواطنين.

مقبرة كاملة مزيفة في بني سويف

أعادت تلك الوقائع الأذهان الجريمة الشهيرة بتزوير مقبرة أثرية في مصر، وقد أقامها عدد من المتهمين بغرض النصب على تُجار الآثار، ونفذت السلطات المصرية المختصة قرار إعدامها.

وكشفت معاينة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثارآنذاك، أن المقبرة «المزورة»، وهي عبارة عن غرفة أسفل جبل تؤدي إليها ثلاثة سراديب مزيفة، والتابوت الموجود داخل المقبرة مصنوع من خامة الفايبر، وجميع السبائك ذهبية مصنوعة من الجبس، وكذلك التماثيل من الجبس، وكل الموجود عبارة عن تزوير ونصب، ولا توجد أي قطعة أثرية، حتى النقوش كلها رسومات حديثة منذ سنة أو أقل.

كيفية اكتشاف الآثار المزيفة

وكشف خبير الترميم طرق كشف الآثار المزيفة، أن هناك عدة خطوات يمكن الاعتماد عليها للتفرقة بين الآثار الأصلية والمزيفة، وهي المعاينة البصرية ويمكن الاستعانة بعدسة مكبرة أو مجهر مكبر أو إضاءة مباشرة في المعاينة البصرية، كما يمكن فحص الخواص الفيزيائية كاللون والوزن والصلادة.

وأوضح المعاينة البصرية تعتمد أكثر على الخبرة، فالخبير المدرب قادر على تمييز أخطاء الصناعة أو الزخرفة أو الرسم، أو طريق استخدام الفرشاة، أو أصناف الألوان.

أما اختبار الخواص الفيزيائية فتكون من خلال التعرف علي اللون والصلابة والملمس والوزن، موضحا كل تلك الأمور يمكن فحصها لكشف زيف الآثار، فعلى سبيل المثال اللون يمكن التعرف علي هل اللون متعمق ومتأصل أم سطحي، كما يمكن خدش أو أخذ عينة من اللون واختباره لمعرفة إن كان هو اللون الأصلي أم لا.

وكذلك الوزن فالمعادن أو الأحجار تتميز بوزن مميز وعالي كالرصاص والجرانيت والبازلت، بينما الأحجار الحديثة أو المصنعة عادة ما تكون أخف وزنا، وأيضا الملمس والصلادة والمخدش وجميعهم يمكن من خلالها التأكد من أصالة الأثر أو العمل الفني.

عقوبة تزييف الآثار في القانون المصري

كشف شادي طلعت مدير اتحاد المحاميين أن قانون حماية الآثار جرم تزييف قطع الآثار، خاصة إذا كانت بهدف النصب والاحتيال، مؤكدا علي أنه وفقا لما ورد في قانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مادة (43)، يتم معاقبة كل من يقوم بتزييف قطع الآثار بهدف النصب، بالحبس والغرامة، حيث لا تقل مدة الحبس عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وأشار إلى أن القانون قضى بعقوبات صارمة ضد كل من يقوم بهذه الجريمة، كما ورد في نص المادة 43 من قانون حماية الآثار: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بتحويل المباني والأراضي الأثرية أو حتى أجزاء منها لمساكن أو حظائر أو غيره من الإشغالات، او أن يتم تزييف الآثار بهدف النصب والاحتيال».

عقوبة الإتجار في الآثار

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.