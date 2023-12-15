بدلة العريس ببلاش، تفاصيل مبادرة لدعم الشباب المقبلين على الزواج بالبحيرة (فيديو وصور)
قام الشاب سعيد سالم صاحب الـ 36 عاما، مالك أحد محال الملابس بمحافظة البحيرة، بعمل مبادرة بتوفير"بدلة عريس" للشباب غير القادرين، تخفيفا على الشباب المقبلين على الزواج وليست لديهم المقدرة على شراء أو تأجير بدلة فرح.
وقال سالم: إنه فكر في المبادرة منذ عدة أشهر بسبب ظروف المعيشة الصعبة، وعدم قدرة بعض الشباب على ثمن تأجير بدلة، خاصة بعدما تعرض لعدة مواقف تتعلق بذلك الأمر، جعلته يفكر في إطلاق تلك المبادرة دون أن يشعر أحد بأي إحراج.
وأكد أنه يقوم بتوفير جميع القطع الخاصة بالبدلة وإعطاء العريس كامل الحرية عند الاختيار دون إجباره على بدلة بعينها حتى تكتمل فرحته دون أن يتحمل هم ثمن البدلة.
وعن أسعار تأجير البدل للقادرين، قال إن الاسعار تتراوح ما بين 150 الى 600 جنيه لتأجير بدلة كاملة، أما أسعار الشراء فتتعدى الآلفين جنيه بالنسبة للبدلة الواحدة، لذلك تراجع البعض عن الشراء أو حتى التأجير بسبب الأسعار غير المناسبة للبعض.
وأكد أن المجتمع المصري مليء بالأمثلة المضيئة لأشخاص متعاونين ومحبين للخير، ولا بد من مساعدة بعضنا البعض في ظل ظروف المعيشة الصعبة.
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