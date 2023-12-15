الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" (صور)

ندوات تثقيفية بمحافظة
ندوات تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر أمس الخميس، ندوات تثقيفية بعنوان "القيم الأخلاقية والانتماء ودور التطوع فى تعزيز الهوية الوطنية" التي تأتي ضمن تنفيذ مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بمدرستي السعرانية الثانوية وصلاح سالم الثانوية بكفر الدوار.

رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية"، فيتو 
رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية"، فيتو 
رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية"، فيتو 


 وتناولت الندوة العديد من المناقشات والمشاركات الإيجابية بالإضافة لمشاركات الضيوف بآرائهم أثناء الندوة وحثهم على الوعي الوطني ودور الحكومة المصرية فى حل الازمة الفلسطينية وتأكيد أهمية الهوية العربية.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطًا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية"، فيتو 
رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية"، فيتو 
رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية"، فيتو 

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف حمدي عامر وكيل المديرية للشباب.
 

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