الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الإسكواش، موعد مباراة مصر وسويسرا في قبل نهائي بطولة العالم

منتخب مصر للإسكواش،
منتخب مصر للإسكواش، فيتو

الإسكواش، يخوض المنتخب الوطني للإسكواش مواجهة قوية غدا السبت، أمام منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي من بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في نيوزيلندا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وسويسرا في السابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب الوطني للإسكواش، إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في نيوزيلندا بعد الفوز على منتخب أسكتلندا في الدور ربع النهائي بنتيجة (2-0).

مشوار منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وخاض المنتخب حتى الآن 4 مواجهات في بطولة العالم للفرق، وجاءت نتائجها كالتالي:

Advertisements

دور المجموعات:

مصر (3) - (0) ماليزيا

مصر (3) - (0) أيرلندا

دور الـ16:

مصر (3) - (0) جنوب أفريقيا

دور الـ8:

مصر (2) - (0) أسكتلندا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية غدا السبت أمام منتخب سويسرا في الدور قبل النهائي من بطولة العالم للفرق.

قائمة منتخب الإسكواش

وتضم بعثة المنتخب كل من، علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام، ويرافقهم المدير الفني هشام العطار، فيما تتولى رئاسة البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات ماليزيا وإيرلندا.

علي فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

وحافظ علي فرج لاعب منتخب مصر لـ الإسكواش على صدارة التصنيف العالمي، رغم خسارته أمام النيوزيلندي بول كول في نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش.

وجاء علي فرج لاعب منتخب مصر في المركز الأول، فيما تراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للمركز الرابع، ثم كريم عبد الجواد في المركز السادس، ومازن هشام في المركز السابع، وحل طارق مؤمن في المركز التاسع.

تصنيف لاعبي الإسكواش، فيتو

التصنيف العالمي لـ الإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبا تواجد 9 لاعبين مصريين وهم:

1- علي فرج

4- مصطفى عسل

6- كريم عبد الجواد

7- مازن هشام

9 - طارق مؤمن

12- يوسف سليمان

15 - فارس الدسوقي

16 - علي أبو العينين

17- محمد الشربيني

نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

حافظت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش على صدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين، رغم خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي في نصف نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش، التي اختتمت بالأمس.

وجاءت نور الشربيني في المركز الأول، فيما حلت المصرية نوران جوهر في المركز الثاني، وزميلتها هانيا الحمامي في المركز الثالث، وتقدمت الأمريكية أماندا صبحي مركزًا واحدًا لتحتل المركز الرابع.

التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش، فيتو

التصنيف العالمي للإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبة وجود 9 لاعبات مصريات وهن:

1- نور الشربيني

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامي

7- نور الطيب

11 - سلمى هاني

12- روان العربي

17 - أمينة عرفي

19 - ندى عباس

20- فريدة محمد

علي فرج يخسر أمام بول كول في نهائي هونج كونج

وخسر علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش المقامة بمشاركة عدد من نجوم اللعبة.

وخسر علي فرج  لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الهزيمة أمام النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية بنتيجة (2-3).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكواش منتخب الإسكواش منتخب مصر للاسكواش علي فرج بطولة العالم للاسكواش

مواد متعلقة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على بعثة منتخب الإسكواش المُشاركة في كأس العالم بنيوزيلندا

الإسكواش، منتخب مصر يفوز على أيرلندا في بطولة العالم للفرق

الإسكواش، مصر تفوز على ماليزيا في بطولة العالم للفرق

الإسكواش، علي فرج ونور الشربيني يتصدران التصنيف العالمي

الأكثر قراءة

طرح مرحلة جديدة لشقق عواصم المحافظات، تعرف على التفاصيل

الأهلي أمام اتحاد جدة، آخر خسارة للأحمر في ربع نهائي المونديال

مصدر بالزمالك: صرف 90% من صندوق الانتخابات والمتبقي لا يحل أزمة القيد

الانتخابات الرئاسية، متى يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية

تفاصيل جديدة في حادث تعرض أرملة وائل الإبراشي لمحاولة قتل

نتنياهو الكذاب.. وفشل تحرير الجندي الصهيوني

تكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة وقرارات جمهورية هامة

مجازاة 3 من مسئولي المتابعة والتنظيم بحي الهرم بسبب مخالفات بناء

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

ما هو ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية