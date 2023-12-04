الإسكواش، نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الإسكواش، حافظت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش على صدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين، رغم خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي في نصف نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش، التي اختتمت بالأمس.

وجاءت نور الشربيني في المركز الأول، فيما حلت المصرية نوران جوهر في المركز الثاني، وزميلتها هانيا الحمامي في المركز الثالث، وتقدمت الأمريكية أماندا صبحي مركزا واحدا لتحتل المركز الرابع.

التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش، فيتو

التصنيف العالمي للإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبة تواجد 9 لاعبات مصريات وهن:

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1- نور الشربيني

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامي

7- نور الطيب

11 - سلمى هاني

12- روان العربي

17 - أمينة عرفي

19 - ندى عباس

20- فريدة محمد

علي فرج يخسر أمام بول كول في نهائي هونج كونج

وخسر علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش المقامة بمشاركة عدد من نجوم اللعبة.

وخسر علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الهزيمة أمام النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية بنتيجة (2-3).

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج

ووصل علي فرج إلى نهائي بطولة هونج كونج بعد الفوز على زميله لاعب النادي الأهلي بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي.

نور الشربيني تودع بطولة هونج كونج

وخسرت نور الشربيني أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي من منافسات البطولة.

وشهدت منافسات الدور نصف النهائي المواجهات التالية:

الرجال:

علي فرج (مصر) × مصطفى عسل (مصر) - انتهت بفوز علي فرج

محمد الشوربجي (إنجلترا) × بول كول (نيوزيلندا) - انتهت بفوز بول كول

السيدات:

نور الشربيني (مصر) × أماندا صبحي (أمريكا) - انتهت بخسارة نور الشربيني

هانيا الحمامي (مصر) × نيلي جيليس (بلجيكا) - انتهت بفوز هانيا الحمامي

تأهل 4 مصريين لنصف نهائي بطولة هونج كونج

وحسم 4 لاعبين مصريين تأهلهم للدور نصف النهائي من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش.

تأهل مصطفى عسل وعلي فرج

في منافسات الرجال تأهل مصطفى عسل للدور نصف النهائي بعد الفوز على زميله طارق مؤمن في الدور ربع النهائي، حيث انسحب الأخير في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وتأهل أيضا علي فرج المصنف الأول عالميا إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على مواطنه مازن هشام في الدور ربع النهائي بنتيجة (3-0).

تأهل نور الشربيني وهانيا الحمامي

وفي منافسات السيدات تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة (3-1) في الدور ربع النهائي.

ووصلت أيضا هانيا الحمامي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على زميلتها روان العربي بنتيجة (3-1) في الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتبلغ قيمة الجوائز المادية إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

قائمة اللاعبين المصريين

وشاركت مصر في البطولة بقائمة مكونة من: “علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس دسوقي، يوسف سليمان، علي أبو العينين، محمد الشربيني، كريم الحمامي، عمر مسعد، يوسف إبراهيم”.

علي فرج يحصد لقب بطولة سنغافورة للإسكواش

وتوج علي فرج لاعب منتخب الإسكواش بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-1) في النهائي.

وتأهل علي فرج إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.

ووصل البيروفي دييجو إلياس إلى المباراة النهائية على حساب المصري مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي.

وودع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة، من الدور نصف النهائي.

وخرج مصطفى عسل من البطولة بعد الخسارة أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من بطولة سنغافورة.