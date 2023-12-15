الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

ختام فعاليات القافلة السياحية المصرية إلى جدة بالسعودية

القافلة السياحية
القافلة السياحية المصرية إلى مدينة جدة , فيتو

 استقبل عماد العبود النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة التجارية بمقر الغرفة الوفد السياحى الرسمى المصرى المشارك في القافلة السياحية المصرية إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تنظمها حاليًا وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ويشارك بها وفد من الوزارة والهيئة وممثلون عن القطاع السياحي الخاص المصري.

القافلة السياحية المصرية إلى مدينة جدة 

ويضم الوفد سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، و أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للسياحة الخارجية.

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كما يضم الوفد من الغرف السياحية ناصر ترك عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وإيهاب المهدي عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية.

وحضر الاجتماع، رامز آل غالب أمين عام غرفة جدة التجارية، وعبد الله بن رده الحارثي وماجد بن مهل البقمي أعضاء مجلس الإدارة،  بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة التجارية.

واستهلّ عماد العبود الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية وبالوفد السياحى المصرى، مؤكدًا على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسعودية حكومة وشعبًا وعلى شغف الشعب السعودى بالمقصد السياحى المصرى والذى يأتى على قائمة المقاصد السياحية المفضلة للسائح السعودى، كما أعرب عن تطلع الغرفة على تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات وعلى رأسها المجال السياحي. 

 

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

 وخلال الاجتماع، استعرض الوفد المصرى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028،  والتي ترتكز أحد محاورها على تحسين مناخ الاستثمار  السياحى فى مصر  وذلك لما يمثله الاستثمار السياحي من أهمية في دعم وتطوير صناعة السياحة.

كما أوضحوا أن الوزارة تحرص على العمل على جذب الاستثمار السياحي من خلال تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة والمقومات المتميزة والمتنوعة من شواطئ ومواقع أثرية وتراثية وثقافة وترفيه، إلى جانب الفرص الاستثمارية في عدد من المناطق السياحية التي تكفل للمستثمرين النجاح في تحقيق عائد استثماري في المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة ومطار سفنكس، ومدينتي الأقصر وأسوان، ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الاستثمار فى مجال الشقق الفندقية.

وأشاروا إلى جهود الدولة المصرية في تقديم كافة التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما السياحة إلى جانب تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة التي تسعى دومًا لتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار.

كما أكد الوفد المصرى على أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال شركات سياحية متميزة تستطيع أن تقدم له المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباته ورغباته السياحية.

فرص الاستثمار في مصر 

كما استعرض الوفد المصرى ما تمتلكه مصر من العديد من فرص الاستثمار خاصة فى مجال السياحة، بالإضافة إلى استعراض الأنماط المتعددة للمنشآت الفندقية المصرية، والتعديلات التشريعية التى قامت بها وزارة السياحة والآثار موخرًا للتيسير على المستثمرين السياحيين وقصر تعاملهم على جهة واحدة ممثلة فى الوزارة لاستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية.

وخلال الاجتماع، تطرق ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية  إلى  الحديث عن محاور التعاون التي يمكن تفعيلها في المجال السياحى بين الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة جدة التجارية كاتحادات عامة من خلال بحث توقيع بروتوكول تعاون سياحى مشترك بين المؤسستين لتنفيذ عدد من الأنشطة التى تستهدف تعزيز التعاون السياحى المشترك بين مصر والسعودية.

وفى ختام الاجتماع، وجه مسئولى الوزارة الدعوة لأعضاء غرفة جدة التجارية لزيارة مصر والتعرف على أرض الواقع على الفرص الواعدة للاستثمار السياحى.

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الاتحاد المصري للغرف السياحية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المملكة العربية السعودية شركات الطيران المصرية غرفة شركات ووكالات السياحة مدينة جدة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وزارة السياحة والآثار

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