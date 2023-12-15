وزير الإنتاج الحربي يتابع آخر مستجدات المشروعات ومناقشة رؤى التطوير بشركة الصيانة

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم "شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" بتنفيذها لصالح شركات الإنتاج الحربي الشقيقة وعدد من الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ على أعمال الشركة.

واستمع الوزير لعرض تقديمي أجراه المهندس أحمد أنور أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة والذي أشار خلاله إلى مؤشرات الأداء بالشركة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مشروع رفع كفاءة مصنع إنتاج الريزينات والراتنجات التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما تم استعراض خطط التطوير لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والتي ستساهم في تحقيق المزيد من التنافسية لها في السوق المصرية.

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شركـــة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى حرصه على إصدار قرار وزاري بإنشاء "شركـــة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة " لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي.

وتضم هذه الشركات أكثر من (250) خطا إنتاجيا بالإضافة إلى (12) ألف ماكينة تشمل كافة التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرازة ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة الصيانة بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للماكينات وخطوط الإنتاج وتنفيذ أعمال التركيبات للماكينات وخطوط الإنتاج الجديدة وتصميم وتنفيذ خطوط التبريد المركزي وتصميم وتنفيذ شبكات (الهواء - مكافحة الحريق - البخار - الغازات) بالإضافة إلى تركيب أنظمة كاميرات المراقبة وتركيب خطوط الانترنت الأرضى، مضيفًا أنه يتم الحرص على الاستفادة من فائض الطاقة بالشركة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات شركات القطاع العام والخاص.

الموارد المادية والبشرية المتاحة

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على اهتمام الوزير بالمتابعة الدورية لآخر مستجدات مختلف المشروعات التى تنفذها الشركات والوحدات التابعة في ضوء الحرص على الاستفادة المثلى للطاقات والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية.