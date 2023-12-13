وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للمسبوكات والصناعات الهندسية

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مرورًا مفاجئًا لتفقد شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وكذا شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة.

خطوط إنتاج "حلوان للمسبوكات"

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى زيارة "حلوان للمسبوكات" بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية ويتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، سن الحفار، وغيرها من المنتجات).

وتابع الوزير مراحل العملية الإنتاجية بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 9 الحربي) بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي وتفقد الوزير مسابك الشركة (مسبك الحديد الصلب، مسبك الحديد الزهر، المسابك الآلية) والمجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية.

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خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية

وعقب ذلك تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية مثل (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) وتشارك الشركة في توفير متطلبات تطوير وإقامة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتساهم الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية أخرى تخدم المواطن المصري.

وأعرب الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

وخلال الجولة التفقدية قام الوزير "محمد صلاح" بالإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة شركتيّ حلوان للمسبوكات وحلوان للصناعات الهندسية.

وحرص الوزير على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركتين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بكلا الشركتين وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعًا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات من أجل رفعة شأن شركتهم.

وأصدر الوزير "محمد صلاح" مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية للشركة (مصنع 9 الحربي) على رأسها ضرورة السعي الدائم لتطوير منتجات الشركة باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي ووجه بضرورة المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والتخلص من المخلفات بصفة دورية.

ووجّه الوزير خلال زيارته للشركة (مصنع 99 الحربي) بوجوب الإلتزام بتخزين خامات التصنيع فى الأماكن المخصصة لها وكذا ضرورة الحفاظ على نظافة الطرق الداخلية داخل الشركة والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهوض المشروعات التي يتم تنفيذها.

متابعة التوجيهات الصادرة الي الشركتين

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركتيّ حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) وحلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) يتوفر بهما خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى قيام وزير الدولة للإنتاج الحربي بإجراء زيارة تفقدية مُخططة لشركة حلوان للمسبوكات خلال شهر سبتمبر الماضي، كما أجرى سيادته جولة مُخططة لشركة حلوان للصناعات الهندسية بمنتصف شهر أكتوبر الماضي واجتمع مع العاملين بالشركة بذات الشهر، حيث أصدر خلال هذه الجولات التفقدية عدد من التوجيهات، وأضاف "بكر" أن الوزير قام خلال المرور المفاجيء للشركتين بمتابعة تنفيذ الشركتين لهذه التوجيهات الوزارية، وأكد "بكر" على انعكاس قيام السيد الوزير بالجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة على الحد من حدوث أي شكل من أشكال للتقاعس.