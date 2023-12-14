الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة، فيتو

 استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية السفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان فى مصر، والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، وأعضاء السفارة الأذربيجانية لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بمناسبة ذكرى وفاته بالقناطر الخيرية.

محافظ القليوبية: لدينا مخزون كبير من السكر يفي احتياجات المواطنين

بنها الجامعي تنقذ حياة شاب مصاب بانفجار بحويصلات الرئة في القليوبية


ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية كبيرة بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالًا للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالسادة الضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.

كما أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة للسفير ألخان بولوخوف  سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيمور ناصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية حكومة وشعبا مساندة مصر المستقبل في كل خطواتها مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بنها الجامعي بنها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: لدينا مخزون كبير من السكر يفي احتياجات المواطنين

الانتخابات الرئاسية 2024، محافظ القليوبية: انتهاء التصويت بالمحافظة وبدء الفرز باللجان الفرعية

انتخابات الرئاسة 2024، إسعاف القليوبية تنقل مواطنا للتصويت في لجنته بالقاهرة ( صور )

أخبار الحوادث اليوم، سائق أتوبيس يدهس صاحب مصنع فى القليوبية، العثور على جثة طفل بالمعادي، وأمن القاهرة يستجيب لالتماس مواطن من ذوي الهمم

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

النقض تحدد نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد سعد.. دخل الفن بـ«كدبة» واللمبي سبب تألقه و«الكنز» محطة مهمة في مسيرته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

المفتي: نرفض تهجير سكان غزة إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية