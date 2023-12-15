إكليريكية المحرق تنظم كرنفال للأطفال من مرضى السرطان

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق بأسيوط، بالتعاون مع دار الكتاب المقدس وخدمة "يا رب سلام" التابعة لإيبارشية أسيوط، كرنڤالًا خاصًا للأطفال مرضى السرطان بمصر، تحت عنوان "بطل أنا، يوم في السما"، وأُقيم في الفترة من السابع وحتى التاسع من ديسمبر الجاري، في دير المحرق، بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق ومدير الكلية الإكليريكية به.

يأتي هذا الكرنڤال ضمن فعاليات مادة علم اللاهوت الرعوي بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق بأسيوط.

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بجانب صلاة القداس الإلهي تضمن برنامج الكرنڤال زيارة كنائس ومعالم الدير الأثرية، وعروض مسرحية وفقرات تعليمية وأشغال يدوية وألعاب ترفيهية وترانيم وألحان كنسية، وأربعة مجموعات عمل للأطفال وأخرى لأمهاتهم، باستخدام وسائل إيضاح من خلال الميديا والأشغال اليدوية والتمثيل المسرحي، كما شمل تسبحة كيهك.

هذا وألقى نيافة الأنبا بيجول كلمة ترحيب متمنيًا الشفاء للأطفال، ووزّع الهدايا التذكارية عليهم، وتم التقاط الصور التذكارية.

البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بالوجه البحري والإسكندرية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات الوجه البحري ومحافظات القناة والقطاعات الرعوية بالإسكندرية بإجمالي ١٦ إيبارشية وقطاع رعوي.

ورحب القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، تلاه شرح قدمه الراهب القمص بولس آڤا مينا لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث القمص بيشوي نبيل عما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

فيما تناولت السيدة هايدي الفصالي من البنك المركزي، في كلمتها موضوع الشمول المالي للفئات المهمشة وكيفية تعليم الناس الإدارة الصحيحة لأموالهم ودور الكنيسة في زيادة الوعي في هذا السياق.