NAGA، وجه مخرج فيلم ناقة السعودي، مشعل الجاسر، رسالة لجمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بعد عرضه رسميا للمشاهدة علي منصة نتفليكس.

مخرج فيلم ناقة بعد عرضه على نتفليكس: شكرا لكل من أخذ من وقته وشاهد الفيلم

وقال مشعل الجاسر لجمهوره: “شكرا لكل من أخذ من وقته، وشاهد الفيلم... وشكرا لكل من حب الفيلم، ودعمه وكل من انتقده، جميع ارائكم على راسي، واتعلم منها... أتمنى مشروعي القادم يحوز على رضاكم”.

طرح فيلم ناقة السعودي على نتفليكس

وطرح رسميا الفيلم السعودي المنتظر “ناقة"، للمشاهدة حصريا، عبر منصة نتفلكس بتاريخ 7 ديسمبر ٢٠٢٣، وهو من إخراج وكتابة مشعل الجاسر كأول فيلم طويل له.

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وجاء البوستر الرسمي، مشوقا، حيث يتصدره فتاة برجلين ناقة، ترتدي ملابس سوداء، ويبدو عليها الحزن والخوف.

العرض العالمي الأول لفيلم NAGA في مهرجان تورنتو

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم NAGA - ناقة، السعودي، للمُخرج مشعل الجاسر، بحضور أبطال العمل، “أضواء بدر” و“يزيد المجيول”، في مدينة تورنتو الكندية، ضمن فعاليات الدورة 48، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما تحدث أبطال العمل عن الفيلم في ندوة بعد عرضه مباشرة.

النقاد عن فيلم NAGA السعودي

وحظى فيلم NAGA، للمُخرج مشعل الجاسر، علي انطباعات نقدية أولية ممتازة، بعد عرضه في مهرجان تورنتو، حيث أجمع الأغلبية من النقاد والجمهور، على جمال الموسيقى التصويرية، والتصوير، بالإضافة لحركة الكاميرا، التي كان له تأثيرًا على سيناريو الفيلم، فكتب أحد النقاد عن الفيلم: “ كنت منبهرًا لدرجة، أني لم أستطع تحريك عيناي عن الشاشة”.

فيما قال ناقد آخر:"أفضل فيلم شاهدته في المهرجان حتى الآن، تصوير سينمائي مجنون، وطاقم عمل رائع خصوصًا الجمل، يعد هذا العمل حتى الآن أفضل فيلم شاهدته في المهرجان، لم تكن هناك لحظة مملة أبدًا، التصوير السينمائي مذهل، لقد كنت أضحك، ثم بعد لحظات قليلة كنت ارتجف في مقعدي من الخوف".

أضواء بدر بطلة فيلم ناقة

فيما نالت الممثلة “أضواء بدر”، إشادات نقدية قوية، على أدائها في فيلم NAGA، حيث تلعب دور البطولة، ليرشح البعض الممثلة أضواء، لتنافس علي الفوز، في مسابقة 'Rising Star' لأفضل المواهب الصاعدة في مهرجان تورنتو السينمائي.

عرض NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو

وعرض فيلم، المُخرج مشعل الجاسر، NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما نفذت معظم تذاكر العرض قبل ٣ أيام من العرض، حيث أصبحت قاعة العرض شبه ممتلئة.

تفاصيل فيلم ناقة

فيلم "ناقة" من إخراج مشعل الجاسر، وهو من بطولة الفنانة السعودية "أضوى بدر" والفنان السعودي "يزيد المجيول"، ومن إنتاج "المعتز الجفري"، وتشارك في إنتاجه نيتفلكس، واستوديو تلفاز 11.

يروي فيلم "ناقة" قصة شابة تقطّعت بها السبل في الصحراء، للعودة إلى منزلها قبل فترة حظر التجوّل، تحت تهديد العقاب الشديد من والدها الصارم.