انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 28

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس مائل للبرودة نهارا، وبارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال ساعات النهار، التي وصلت 25 درجة مئوية نهارا، و13 درجة مئوية ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن موسم الشتاء يبدأ يوم 21 ديسمبر، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

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وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية، وجنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية.



وٱكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية، كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.