الموافقة على 83 مشروع تكيف من الصندوق الأخضر للمناخ بإجمالي 18.6 مليار دولار

قدمت 11 دولة، وهو رقم قياسي، خطط التكيف الوطنية (NAPs) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2023، وبذلك أظهرت هذه البلدان التزامها بالتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، من خلال تحديد الإجراءات ذات الأولوية لفترة معينة، وتوفير المعلومات لجهود التنفيذ والرصد والتقييم.



هناك حاجة إلى مزيد من التقدم على الرغم من تزايد الزخم



وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أقر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بالتقدم المحرز وشدد على أهمية التكيف في بناء القدرة على مواجهة الكوارث المناخية.



وقال ستيل "إن التكيف مع المناخ عنصر أساسي في استراتيجيات التنمية. وتعد خطط التكيف الوطنية أساسية بالنسبة للبلدان النامية لتحديد احتياجاتها لبناء القدرة على الصمود والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات التكيف".



وتؤكد هذه الدعوة إلى العمل مدى إلحاح أزمة المناخ وحاجة البلدان إلى تجاوز التخطيط والتنفيذ.



وأوضح ستيل أنه تحتوي كل خطة عمل وطنية على تفاصيل حول عمليات التخطيط الوطني للتكيف ومعلومات حول كيفية استمرار العملية، مما يؤدي إلى زيادة الإجراءات، وتعتبر هذه الخطط حاسمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من الضعف.



تنفيذ خطط العمل الوطنية وتمويلها ودعمها



ويلعب صندوق المناخ الأخضر (GCF) دورًا حاسمًا في دعم تنفيذ خطط العمل الوطنية. اعتبارًا من نوفمبر 2023، حيث حصلت 44 دولة نامية قدمت خطط عمل وطنية على الموافقة على 83 مشروع تكيف من الصندوق الأخضر للمناخ. ويترجم ذلك إلى إجمالي 18.6 مليار دولار أمريكي، منها 5.3 مليار دولار أمريكي يقدمها الصندوق الأخضر للمناخ بشكل مباشر.



وقال غابرييل كباكا، رئيس فريق خبراء البلدان الأقل نموًا التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "إننا نتطلع إلى تنفيذ خطط التكيف الوطنية ورؤية نتائجها في الحد من الضعف وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز القدرات". "ونتطلع أيضًا إلى استضافة البلدان في معرض NAP Expo 2024 في بنغلاديش لتبادل الخبرات والخطط لتنفيذ إجراءات التكيف المحددة في هذه الوثائق المهمة."

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