الرعاية الصحية توقع اتفاقية تعاون لإنشاء أكاديمية لتدريب الأطباء في مختلف المجالات

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور علاء ذكري، رئيس مجلس إدارة بوسطن ساينتيفيك "BOSTON SCIENTIFIC"، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، وتبادل الخبرات وتدريب مقدمي الخدمة الصحية في بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في مجالات القسطرة القلبية والأوعية الدموية والمسالك البولية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع بوسطن ساينتيفيك لاستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لعلاج المرضى وفقًا للممارسات العالمية.

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وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بتوطيد العلاقات بين هيئة الرعاية الصحية وبوسطن ساينتيفيك، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة للشركة في مختلف مجالات الرعاية الصحية والارتقاء بمستويات تقديم الخدمة ورفع جودتها، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز قدرات الرعاية الصحية في مصر وتطوير المعرفة والمهارات الطبية لمقدمي الخدمة الصحية، مما يعود بالفائدة على المرضى ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال القطاعين الحكومي والخاص.

وتابع السبكي: أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وبوسطن ساينتيفيك لإنشاء أكاديمية لتدريب مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وكذا التدريب على استخدام التكنولوجيا والتقنيات الطبية الحديثة في علاج المرضى، لافتًا إلى أنه من المقرر توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي القادم "آراب هيلث 2024"، والمقرر انعقاده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 29 يناير وحتى 1 فبراير 2024.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء ذكري بالتزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع مختلف المجموعات والشركات الرائدة في القطاع الطبي لتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، كما أعرب عن استعداد بوسطن ساينتيفيك لتعزيز كافة السبل لتحقيق أهداف التعاون وتعزيز الرعاية الصحية المتقدمة في مصر ومواكبتها أحدث التطورات والابتكارات العالمية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة نحو تعزيز رعاية المرضى وتطوير القطاع الصحي في مصر، متابعًا أن هيئة الرعاية أكبر داعم في القطاع الحكومي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطوير والتنمية.