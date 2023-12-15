الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري،
ترتيب الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، تقام اليوم الجمعة 3 مباريات قوية في إطار منافسات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري للموسم الحالي 2023/2024.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الداخلية ضد سموحة    4:00 مساء

فاركو ضد زد        6:00 مساء

طلائع الجيش ضد المقاولون   6:00 مساء 

 

وكانت الجولة التاسعة انطلقت أمس الخميس بـ 4 مواجهات وجاءت النتائج كالتالي 

البنك الأهلي ضد الجونة 2-3

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا  1-1

بيراميدز ضد بلدية المحلة  2-2

المصري ضد الزمالك  1-0

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وتختتم الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري غدا السبت بمواجهة إنبي ضد الاسماعيلي فيما تأجلت مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- بيراميدز 17 نقطة
2- المصري البورسعيدي 15 نقطة 
3- الأهلي 14 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
5- طلائع الجيش 14 نقطة 
6- الجونة 13  نقاط 
7- زد اف سي 13 نقطة 
8- مودرن فيوتشر 13 نقطة 
9- الاتحاد السكندري 12 نقطة
10- سموحة 12 نقطة 
11- الزمالك 11  نقطة 
12- بلدية المحلة 10  نقاط 
13- إنبي 10  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أعلنت عن حكام مباريات اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.
 

حكام مباراة الداخلية وسموحة

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وسموحة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة أحمد حمدي، ويعاونه خالد حسين مساعد أول، ونور الدين سعيد مساعد ثاني، ومحمود وفا حكم رابع، بجانب هشام القاضي حكم فيديو، ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة فاركو وزد 


كما أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فاركو وزد إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمود دسوقي، ويعاونه محمد فاروق مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني، وعاطف حسين حكم رابع، بجانب طارق مجدي حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

 

حكام مباراة طلائع الجيش والمقاولون

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أمين عمر، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، ورجب محمد مساعد ثاني، وإبراهيم محمد حكم رابع، بجانب وائل فرحان حكم فيديو، ونادر قمر الدولة مساعد حكم فيديو.


 

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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة التاسعة


 

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ترتيب الدوري المصري الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم الداخلية ضد سموحة فاركو ضد زد طلائع الجيش ضد المقاولون بيراميدز

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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة التاسعة

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