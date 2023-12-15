بعد قيادة المصري للفوز على الزمالك بالتليفون، كواليس رحلة علي ماهر للمغرب ولقاء الركراكي (صور)

النادي المصري، عاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري إلى القاهرة قادمًا من المغرب بعد خوضه المرحلة الأولى من الرخصة التدريبية "CAF PRO".

ومنعت ظروف الطيران علي ماهر من التواجد فى ملعب برج العرب لقيادة فريق المصري أمام الزمالك.

علي ماهر يقود المصري تليفونيا أمام الزمالك

وقاد على ماهر فريقه عبر الهاتف بالتواصل مع أعضاء الجهاز الفنى قبل وأثناء المباراة كما أن المدير الفنى للمصرى وضع عدة سيناريوهات مع جهازه المعاون لتطبيقها فى أى موقف فنى خلال المباراة.

ويعتبر المدير الفني للنادي البورسعيدي أول مدرب مصري يتم اختياره للحصول على الرخصة التدريبية للمحترفين.

وشهدت أيام الدورة التدريبية لعلى ماهر بالمغرب الالتقاء بالعديد من نجوم الكرة العرب ولعل أبرزهم وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي والذي يعد من أوائل المدربين الحاصلين على رخصة المحترفين حيث وجه الإتحاد الأفريقى له الدعوة لإلقاء كلمة عن الرخصة التدريبية ومشواره مع منتخب المغرب وكيف حقق إنجاز المركز الثالث بكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وعلى مدار الأيام الماضية حرص الجهاز الفنى للمصرى على دراسة الزمالك فنيًا مع تكليف لاعبى الفريق بجميع المهام الدفاعية والهجومية.

وينتظر على ماهر الموعد الجديد للمرحلة الثانية من الرخصة التدريبية للمحترفين حيث لم يُحدد موعدها بعد.



المصري يهنئ علي ماهر

وهنأ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، بترشيحه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " للحصول على رخصة التدريب الدولية " برو " وذلك من خلال الدورة التدريبية المقامة بالمملكة المغربية حاليًّا.

وهو أول مدرب مصري يحصل على تلك الرخصة التي تُعد الأولى على مستوى العالم.

الزمالك والمصري البورسعيدي

وحصد الجزائري غيلاس جناوي جائزة رجل مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

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سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

علي ماهر

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.