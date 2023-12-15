الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

التحقيق في العثور على جثة شخص في الشارع بالدقي

العثور علي جثة، فيتو
العثور علي جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتحقيق في العثور علي جثة شخص في الشارع أثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار قاطن بمنطقة بين السرايات بالدقي، للوقوف علي أسباب الحادث، والتعرف علي وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان، للوقوف علي أسباب الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع 

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار قاطن بمنطقة بين السرايات بالدقي، مما أدى لإصابته جراء هذا السقوط ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلي المشرحة تم تصرف جهات التحقيق المختصة.

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البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بأحد عقارات القاطنة بمنطقة بين السرايات الدقي بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الحادث.

 

وفور وصول الجهات المختصة وبالفحص تبين وجود جثة لشخص، متأثرة بإصابات إثر سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال الأهالي أقروا بمضمون البلاغ، وعليه تم نقل الجثة إلي المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة الجيزة نيابة الجيزة الدقي

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