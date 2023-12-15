الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

يهود الولايات المتحدة يجمعون تبرعات قياسية بتاريخهم لمساعدة إسرائيل

يهود الولايات المتحدة،فيتو
يهود الولايات المتحدة،فيتو

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، بأن يهود الولايات المتحدة جمعوا مبلغا غير مسبوق بتاريخهم لمساعدة إسرائيل. 

ولفت الموقع إلى أن اليهود الأمريكيين جمعوا رقما قياسيا قدره مليار دولار من التبرعات لإسرائيل، بما في ذلك حوالي 600 مليون دولار جمعتها الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) منذ اندلاع الحرب في غزة، وفق ما نشر باحثون من برنامج رودرمان للدراسات اليهودية الأمريكية في جامعة حيفا.

ووفقا للباحثين، فإن "هذا المبلغ غير مسبوق" ويمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بثاني أكبر جهد لجمع التبرعات من قبل الجالية اليهودية في الخارج في التاريخ، والذي حدث خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006. 

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وعلى النقيض، نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات، أمس الخميس، في 8 مدن أمريكية بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد "حانوكا"، وعطلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

في واشنطن، قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن حوالي 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأميركية.

وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة إكس "في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول كفى"، وفقا لرويترز.

كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.

وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس انجلوس يوم الأربعاء خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

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