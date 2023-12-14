الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

يهود معارضون لحرب غزة يغلقون طريقا في لوس أنجلوس

جماعة يهودية تطالب
جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، فيتو

قام نشطاء من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة صباح يوم الأربعاء.

ووفقًا لشرطة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فقد أدى هذا إلى تكدس السيارات لأميال.

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وجلس محتجون من منظمة (إف نوت ناو) «إن لم يكن الآن» في الحارات المرورية المتجهة جنوبًا بالطريق السريع 110 بوسط المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحًا، مما أدى إلى توقف الحركة.

وارتدى المتظاهرون قمصانًا سوداء كتب عليها «ليس باسمنا» ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة.

وأظهر مقطع فيديو عددًا قليلًا من سائقي السيارات الغاضبين وهم يتشاجرون مع المحتجين قبل وصول الشرطة.

وقالت الشرطة إنه جرى إلقاء القبض على نحو 75 متظاهرًا عندما بدأت قوات الأمن في فتح الطريق.

وأثارت العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة احتجاجات في مدن حول العالم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18.608 شهداء و50.594 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة «خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة».

وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي: «وصل للمستشفيات 196 شهيدًا و499 مصابًا خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات».

 

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