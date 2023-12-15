بعد تراجع الدولار، النفط يتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية في شأن الطلب على النفط في العام المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 76.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.06 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 71.68 دولار.



ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.

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وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس بعد إشارات المركزي الأميركي.

ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.