وكالة الطاقة الدولية: توقعات بزيادة الطلب على النفط خلال 2024

نشرت الوكالة الدولية للطاقة معدلات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام القادم 2024، بواقع 130 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا لتحسن آفاق الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير صادر عن الوكالة.

تباطؤ نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي

وأوضحت الوكالة، أنها خفضت توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، من 90 ألف برميل إلى 2.3 برميل يوميًا، في حين تباطؤ الطلب على النفط وتخفض توقعات نمو الطلب العالمي في الربع الرابع إلى من 2023 بنحو 400 ألف برميل يوميًا.

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تخفيض إنتاج أوبك+

وأشار التقرير الصادر عنها، إلى أن نمو إمدادات النفط الأمريكية يواصل تحدي التوقعات مع تجاوز الإنتاج مستوى 20 مليون برميل يوميًا، كما أن تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ حتى الربع الأول من 2024 لم يدعم الأسعار كثيرا.

النفط، فيتو

نمو الطلب على النفط خلال العام الجديد

كما أن استمرار زيادة الإنتاج وقلة الطلب، من شأنها عرقلة جهود المنتجين الرئيسيين، للدفاع عن حصصهم في السوق والحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، كما رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعات نمو الطلب على النفط في 2024 رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

وكانت للوكالة قد نشرت في تقرير صادر عنها الشهر الماضي، إن الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 لا يتطلب بالضرورة مفاهيم أو إنجازات علمية جديدة بشكل أساسي مماثلة للاكتشاف الأولي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو البطاريات.

وأوضح التقرير، أنه لا يزال الابتكار يلعب دورًا مهمًا، فحوالي 35% من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي تم تحديثه مؤخرًا تأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير وبالتالي لم تصل إلى الأسواق في الوقت الحالي، وسوف تكون هناك حاجة أيضًا إلى الابتكار المستمر لتحسين الأداء وخفض تكاليف التكنولوجيات التي تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، فضلًا عن تحسين عمليات التصنيع.