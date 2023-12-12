طلائع الجيش يستعيد الخواجة بمواجهة المقاولون العرب

يستعيد فريق طلائع الجيش لاعبه مصطفى الخواجة خلال مواجهة المقاولون العرب القادمة بالجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب بالدوري

ويلتقي فريق طلائع الجيش والمقاولون العرب يوم الجمعة الموافق ال15 من ديسمبر الجاري باستاد جهاز ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأجري مصطفى الخواجة جراحة في البطن خضع بعدها لبرنامج علاج تاهيلي قبل التماثل للشفاء والعودة للتدريبات الجماعية للفريق.

غيابات طلائع الجيش



ويفتقد الطلائع محمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ وكريم طارق.



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ويغيب عن صفوف فريق طلائع الجيش محمد حمدى زكى الذي يخضع لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

وحدد محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع موعد عودة محمد حمدى زكى لتدريبات الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولى القادمة فى يناير المقبل.

كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة بمزق فى العضلة الضامة ولم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية خلال الموسم الحالي آخرها تمزق العضلة الضامة.

ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.



وأثبتت الأشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب الطلائع إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.



ترتيب الطلائع بالدوري

ويحتل الطلائع المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6.



عبد الحميد بسيوني



الدوري المصري، نجح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز الرابع له ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وقفز بسيوني بالفريق العسكري للمركز الثالث بترتيب جدول الدوري المصري بعد تحقيقه الفوز اليوم علي بلدية المحلة بثنائية نظيفة.

وخاض بسيوني مع طلائع الجيش ثماني مباريات ببطولة الدوري الممتاز حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما.

وافتتح فريق الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى ثم تعادل سلبيًا مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة، ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة ثم الفوز على بلدية المحلة.



طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة ويقتحم المربع الذهبي

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا هاما على مضيفه بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البلدية، ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري.

أحرز هدفي طلائع الجيش كل من، كريم طارق في الدقيقة 22 ومحمد فتح الله في الدقيقة 27.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه يوسف حسن لاعب طلائع الجيش ليكمل الفريق العسكري المباراة بـ10 لاعبين.

واستعاد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والذى أبعده عن المباريات الأخيرة للفريق.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط





تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري



وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.