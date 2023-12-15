رئيس الأركان الأمريكي الجديد ينضم إلى وزير الدفاع في اجتماعات بإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس، إن رئيس الأركان الجنرال تشارلز كيو. براون سينضم إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماعات سيعقدها في إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

رحلة للشرق الأوسط

ويبدأ أوستن رحلته للشرق الأوسط يوم السبت وسيزور أيضًا قطر والبحرين.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إن تلك الزيارة ستكون الأولى لبراون إلى الشرق الأوسط منذ أن تقلد منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

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دعم الولايات المتحدة الدائم لحق إسرائيل

وتابع رايدر "أثناء وجوده في إسرائيل، سيجتمع الوزير (أوستن) مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع لتأكيد دعم الولايات المتحدة الدائم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، والتشديد على أهمية أخذ سلامة المدنيين في الاعتبار خلال العمليات، والحاجة الماسة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بحث مع المسؤولين الإسرائيليين "احتمال انتقال العمليات العسكرية عالية الشدة إلى عمليات عسكرية أقل شدة في غزة"، بحسب ما كشف البيت الأبيض، الخميس.

ووصل سوليفان إلى إسرائيل، الخميس، في زيارة تستغرق يومين والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وأعضاء في "حكومة الحرب".

وقال، جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب"، لكنه أضاف "لا أريد أن أضع طابعا زمنيا عليه".

ولم يوضح كيربي كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة.

وأكد سوليفان في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي أن "إسرائيل ستواصل القيام بجهودها العسكرية ضد حماس لبعض الوقت"، مشيرًا إلى أنه أجرى "محادثة بناءة للغاية" مع الإسرائيليين حول تغيير مرحلة الحرب، بحسب وكالة رويترز.

وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي، أنه "ليس هنا لإلقاء محاضرة أو إملاء شيء، نحن نتحدث مع الإسرائيليين كأصدقاء"، والمحادثات كانت "مثمرة" وكان هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف والخطوات اللازمة.

وفي إطار متصل قال سوليفان إنه يعتقد بوجود "حل تفاوضي" لإسرائيل فيما يتعلق بالتحدي الأمني مع لبنان، كما أن "ما يفعله الحوثيون لا يشكل مجرد تهديد لإسرائيل بل للمجتمع الدولي بأكمله".

وتستعر الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني مما يتسبب في كارثة إنسانية مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.

وتتجاهل إسرائيل دعوات لوقف إطلاق النار كان من بينها قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأدى استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" مطلع الأسبوع، وآخر أقرته أغلبية ساحقة في الجمعية العامة فيما بعد.