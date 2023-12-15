هيفرح البورسعيدية، فرمان من علي ماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك

النادي المصري، قرر الجهاز الفنى لفريق المصري بقيادة علي ماهر عودة الفريق منتصف الأسبوع المقبل إلى بورسعيد ضمن الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في الأول من يناير وسط جماهير النادي المصري.

يذكر أن المصري دائمًا يعسكر بالقاهرة استعدادًا لمبارياته بالدوري الممتاز لكن هذا القرار جاء بعد الفوز علي الزمالك للاحتفال مع جماهير بورسعيد وإعطاء حافز قوي للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي.

الزمالك والمصري البورسعيدي

وحصد الجزائري جيلاس جناوي جائزة رجل مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

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سجل الجزائري جيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

وحرص على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي علي تهنئة لاعبيه عقب الفوز على الزمالك وتقديم مستوى طيب مشددًا لهم على أن القادم أفضل وأرسل لهم رسالة مقتضبة "أنتم رجالة ولاد رجالة".

وعاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري إلى القاهرة قادمًا من المغرب بعد خوضه المرحلة الأولى من الرخصة التدريبية "CAF PRO".

ومنعت ظروف الطيران علي ماهر من التواجد في ملعب برج العرب لقيادة فريق المصري أمام الزمالك.

علي ماهر يقود المصري تليفونيا أمام الزمالك

وقاد علي ماهر فريقه عبر الهاتف بالتواصل مع أعضاء الجهاز الفني قبل وأثناء المباراة كما أن المدير الفني للمصري وضع عدة سيناريوهات مع جهازه المعاون لتطبيقها في أي موقف فني خلال المباراة.

ويعتبر المدير الفني للنادي البورسعيدي أول مدرب مصري يتم اختياره للحصول على الرخصة التدريبية للمحترفين.

وشهدت أيام الدورة التدريبية لعلي ماهر بالمغرب الالتقاء بالعديد من نجوم الكرة العرب ولعل أبرزهم وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي والذي يعد من أوائل المدربين الحاصلين على رخصة المحترفين حيث وجه الاتحاد الإفريقي له الدعوة لإلقاء كلمة عن الرخصة التدريبية ومشواره مع منتخب المغرب وكيف حقق إنجاز المركز الثالث بكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وعلى مدار الأيام الماضية حرص الجهاز الفني للمصري على دراسة الزمالك فنيًا مع تكليف لاعبي الفريق بجميع المهام الدفاعية والهجومية.

المصري يهنئ علي ماهر

وهنأ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، بترشيحه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " للحصول على رخصة التدريب الدولية " برو " وذلك من خلال الدورة التدريبية المقامة بالمملكة المغربية حاليًا.

وهو أول مدرب مصري يحصل على تلك الرخصة التي تُعد الأولى على مستوى العالم.

علي ماهر

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.