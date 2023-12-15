برسالة قوية من المغرب، أول تعليق من علي ماهر بعد فوز المصري على الزمالك

النادي المصري، حرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على تهنئة لاعبيه عقب الفوز على الزمالك وتقديم مستوى طيب، مشددًا لهم على أن القادم أفضل وأرسل لهم رسالة مقتضبة "أنتم رجالة ولاد رجالة".

وعاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري إلى القاهرة قادما من المغرب بعد خوضه المرحلة الأولى من الرخصة التدريبية "CAF PRO ".

ومنعت ظروف الطيران علي ماهر من التواجد فى ملعب برج العرب لقيادة فريق المصرى أمام الزمالك.

علي ماهر يقود المصري تليفونيا امام الزمالك

وقاد على ماهر فريقه عبر الهاتف بالتواصل مع أعضاء الجهاز الفنى قبل وأثناء المباراة كما أن المدير الفنى للمصرى وضع عدة سيناريوهات مع جهازه المعاون لتطبيقها فى أى موقف فنى خلال المباراة.

ويعتبر المدير الفنى للنادى البورسعيدى أول مدرب مصرى يتم إختياره للحصول على الرخصة التدريبية للمحترفين.

وشهدت أيام الدورة التدريبية لعلي ماهر بالمغرب الالتقاء بالعديد من نجوم الكرة العرب وأبرزهم وليد الركراكي المدير الفنى للمنتخب المغربى والذى يعد من أوائل المدربين الحاصلين على رخصة المحترفين حيث وجه الإتحاد الأفريقى له الدعوة لإلقاء كلمة عن الرخصة التدريبية ومشواره مع منتخب المغرب وكيف حقق إنجاز المركز الثالث بكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وعلى مدار الأيام الماضية حرص الجهاز الفنى للمصرى على دراسة الزمالك فنيًا مع تكليف لاعبى الفريق بجميع المهام الدفاعية والهجومية.

المصري يهنأ علي ماهر

وهنأ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، بترشيحه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " للحصول على رخصة التدريب الدولية " برو " وذلك من خلال الدورة التدريبية المقامة بالمملكة المغربية حاليًا.

وهو أول مدرب مصري يحصل على تلك الرخصة التي تُعد الأولى على مستوى العالم.

الزمالك والمصري البورسعيدي



وحصد الجزائري -يلاس جناوي جائزة رجل مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

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سجل الجزائري جيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

علي ماهر

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.