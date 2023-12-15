اجتماع للجنة العليا المشرفة على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالبحيرة
ترأس الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا للجنة العليا، للإشراف على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وذلك حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين، لما لها من خطورة علي المجتمع وصحة المواطنين، منعا لتسرب تلك النفايات وأعادة تدويرها عن طريق ضعاف النفوس ونزولها بالاسواق وتعرض المواطنين للخطر عند استخدامها بالخطر.
وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة مديري الإدارات الفنية المعنية بديوان مبني مديرية الصحة ، وتم خلاله مناقشة كافة جوانب العمل.
وطالب الدكتور وكيل الوزارة الصحة بالبحيرة، على استمرار تكثيف المرور والإشراف على المنشآت الطبية الخاصة، وحصر المتعاقد منها، ومتابعة التطبيق السليم لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على الإهتمام بمنظومة النفايات، وعمل الصيانة الدورية للمحارق وسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة، وأهمية الحفاظ على الصحة العامة.
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