ليفربول وباير ليفركوزن على رأس الأندية المتأهلة لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، أسدل الستار على دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي وحسمت 8 أندية التأهل رسميا لدور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

وتصدر فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مجموعته برصيد 12 نقطة، رغم تعرضه للهزيمة في الجولة الأخيرة أمام يونيون سانت جيلواز بهدفين مقابل هدف.

كما حجز فياريال الإسباني مقعده لدور الـ 16 في مباراة مثيرة أمام رين الفرنسي، حسمها بالفوز بنتيجة 3-2 بعد إلغاء هدف تعادل رين الثالث في الدقائق الأخيرة للوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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وتأهل لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي، كل من وست هام يونايتد وبرايتون عقب إحتلالهم لصدارة ترتيب المجموعة الأولي والثانية.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023 -2024



المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي.

المجموعة الثانية: برايتون الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: رينجرز الاسكتلندي.



المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني.

المجموعة السابعة: سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي



وتقام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي في 23 فبراير المقبل.

ويلتقي في دور الـ 16 أندية المركز الأول لمجموعات الدوري الأوروبي، مع الفائز من الأندية التي تخوض مباريات ملحق الدوري الأوروبي.

وتقام مباريات ملحق الدوري الأوروبي بين أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات مع الأندية المنتقلة للبطولة من دوري أبطال أوروبا.

ولن تشهد تلك المباريات مواجهات بين الفرق من دولة واحدة بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

واختتم باير ليفركوزن، مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بحصد العلامة الكاملة، وذلك بفوزه على مولده النرويجي 5-1 مساء الخميس.

وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة 18 في صدارة المجموعة الثامنة.

وأفادت شبكة "سكواكا" بأن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي أنهى مرحلة المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100%، مسجلا 19 هدفا واستقبل 3 آخرين.



بينما ذكرت شبكة "أوبتا" أن ليفركوزن حافظ على سلسلة اللا هزيمة الخاصة به هذا الموسم، بوصوله إلى 23 مباراة دون خسارة بمختلف البطولات حتى الآن.

مباراة واحدة تفصل ليفركوزن عن إنجاز تاريخي



وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي للفرق الألمانية، والذي يمتلكه هامبورج بوصوله إلى 24 مباراة متتالية بلا خسارة في مستهل موسم 1982-1983.

وشهدت المباراة، مشاركة كين إزيكور لاعب ليفركوزن، ليصبح أصغر لاعب ألماني يشارك في اليوروبا ليج أو كأس الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب شبكة "أوبتا".

وحطم ناشئ ليفركوزن، الرقم السابق، الذي سجله يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند، محققا ذلك بعمر 16 عاما و204 أيام.