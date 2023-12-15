الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

هاني عادل يوضح تفاصيل مشاركته مع جاكي شان في فيلم Hidden Strike

هاني عادل وجاكي شان،
هاني عادل وجاكي شان، فيتو

أوضح الفنان هاني عادل أثناء استضافته ببرنامج معكم منى الشاذلي عن سبب تسميته بالرجل الرمادي وكواليس مشاركته مع جاكي شان بفيلم Hidden Strike.

 

قصة الرجل الرمادي

قال هاني عادل: "شعري أبيض وعينيا خضراء وأسمراني فعملت مجموعة أغاني خاصة بي وسميتها الرجل الرمادي بناء على تسمية الجمهور".

 

تفاصيل مشاركته مع جاكي شان

وتحدث عن أقدم حلم له وهو مقابلته جاكي شان وجون سينا وتحقق حلمه من خلال التمثيل معهما وقال: "عملت فيلم مع جاكي جان وجون سينا ونزل على منصة أجنبية ودول كانوا أيقونات في الفن من وأنا طفل وكنت كل يوم أحد بروح سينما في المنيل وأرجع البيت أقف قدام المريا وأكسر الدنيا"
 

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وتابع: "لما اتعرض عليَّ أمثل فيلم مع جاكي شان كان عندي شرط وحيد وهو إني أطلع معاه في مشاهد وكنت بتحجج علشان ما أسافرش الصين أمثل معاه ولكن أقنعوني وعملت أربع مشاهد وقعدت ٣ شهور بروح وبرجع الصين".

 

وأردف: "جاكي جان أول ما يشوف الناس لأول مرة بيكون غضبان وبعد أول مشاهد ليَّ معاه بدأ يعدل لي هدومي فحسيت بسعادة وبعد كدا اتجرأت إني أتصور معاه ورفض أول مرة لأنه كان بهدوم الشغل واتصور معايا بعد ما قلع هدوم الشغل".
 

النجم هاني عادل

وقد حل النجم هاني عادل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء، كشف عادل أسرار آخر مشروعاته "الرجل الرمادي" والذي يتضمن مجموعة من الحفلات في أكثر من محافظة.

كما كشف عادل حقيقة انفصال أعضاء فرقة سط البلد وسر غيابهم عن الساحة طوال الفترة الماضية.

وتحدث هاني عادل عن مشاركته في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا، كما تطرق إلى آخر مشروعاته الفنية.

 

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الفنان هاني عادل برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم قناة ON منى الشاذلي

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