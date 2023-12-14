الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

إيقاف رئيس أنقرة جوجو مدى الحياة بعد اعتدائه على الحكم بالدوري التركي

إيقاف رئيس أنقرة
إيقاف رئيس أنقرة جوجو مدى الحياة،فيتو

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة جوجو فاروق كودجا مدى الحياة، إثر اعتدائه على حكم.

كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة جوجو بفرض عليه خوض 5 مباريات على أرضه دون جماهير، وغرمه 66 ألف دولار.

وكان كودجا أعلن استقالته من منصبه الثلاثاء الماضي، عقب حادثة الاعتداء.


ووجه كودجا لكمة قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور التي انتهت بالتعادل (1-1) في 19 ديسمبر، مما أدى إلى إلحاق الأذى بعينه.

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وأعلن الاتحاد التركي الأربعاء استئناف مباريات الدوري، بعدما كانت قد علقت الإثنين الماضي بسبب الحادثة.

وأثارت الحادثة ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو التعرض بالضرب للحكم.

تعود مباريات الدوري التركي، يوم 19 ديسمبر الجاري، بعد تعليقها،  بعد مباراة أنقرة جوجو وريزه سبور، بسبب الاعتداء على حكم.

موعد استئناف الدوري التركي 

وقال محمد بويوكيكشي رئيس الاتحاد التركي: إن جميع البطولات ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأشار رئيس الاتحاد، بويوكيكشي، إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة جوجو.

ورغم إعلان استقالته، أصر فاروق كودجا أن فريقه تعرض للغش من قبل الحكم ميلر.

وقال كودجا في بيان للنادي: "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه الحكام، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته".

وأضاف "أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".

وقام كودجا بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الحكم في بيان: "لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضا. وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي".

تعليق الرئيس التركي

وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل إليه الحكم الذي تعرض للهجوم: إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".

 

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