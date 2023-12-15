الجمعة 15 ديسمبر 2023
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عقارات

لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على قيمة دعمك على الشقة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن قيمة الدعم المقدم من الصندوق ممثل فى وزارة الإسكان للمواطنين المستفيدين بشقق الاسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين لمحدودي الدخل.

وأكد الصندوق على أن يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع  في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يبدأ يصل إلى 60 ألف جنيه كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن شروط التقديم وحجز شقق الإسكان المتميز التي تطرحها الوزارة بداية من الأحد المقبل بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

 

 والشقق كاملة التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترًا حتى 93 مترًا مربعًا ونستعرض شروط التقديم كالتالي:  

_ أن يكون المتقدم للحجز  مصري الجنسية.

 _ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

_أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

_لا يحق للأسرة الواحدة  التقدم لحجز أكثر من شقة.

_ الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط

 

والتقديم على الشقق من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وحددت الوزارة أنظمة السداد للشقق وتصل جدية الحجز لـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة وعند الاستلام 10% ويتم تقسيط  الـ ٧٠٪ من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة ٣ سنوات أو ٥ سنوات أو ٧ سنوات كما تتيح الوزارة شراء الشقة بنظام  التمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان بأسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي. الحالية بالبنوك. 
 

وتفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن ومى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى والدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان وبعض المسئولين بمعهد بحوث العمارة والإسكان مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة.

كما شارك فى الجولة نواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان وأكتوبر الجديدة ومسؤولي الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتلك الأجهزة  والمهندس/ أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفنى بمكتب. أ د / الوزير.

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وكشف عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عن الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما عرض نواب رؤساء الأجهزة الأخرى الموقف التنفيذى للمشروعات للباقي المدن.

 وأكد المهندس كمال بهجات على الشركات العاملة بالمشروع بزيادة نسب الإنجاز بمشروعات الإسكان الأخضر بالمدن الجديدة ويدخل هذا المشروع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وذلك استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع 

وقد أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه جارى حاليا إنشاء  عدد٩٥٣٤ وحدة سكنية ٤٢٢ عمارة بالمدينة ويشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال تحت إشراف المركز القومي للبحوث. 

إن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية  والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء  وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها  فى ري المسطحات الخضراء.

وأشار المهندس رئيس الجهاز إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه وتم مراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة وأشار سيادته إلى أنه تم عمل مسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولي بمختلف المناطق.

 وقد أكد  المهندس عمار مندور أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالطرق والإسكان وكافة القطاعات بمشروع الإسكان الأخضر للتنبيه على ضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.

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