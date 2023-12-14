الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم بقرية طفنيس في الأقصر

جانب من حفل التكريم،فيتو
جانب من حفل التكريم،فيتو

نظم أهالي قرية طفنيس المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالية لتكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأطفال والكبار بالقرية.

 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ يحيى عبدالعظيم أحد أقدم محفظة القرآن الكريم بقرية طفنيس المطاعنة بإسنا، أنه يتم تنظيم إحتفال لتكريم حفظة كتاب الله بصورة سنوية منذ عشرات السنين بمشاركة كافة أبناء وشباب القرية، حيث يتجمع كافة قيادات طفنيس المطاعنة للتجهيز لتلك الاحتفالية على قدم وساق ويتم تجهيز كافة التفاصيل بالتعاون بين أبناء القرية بأكملهم.

ويضيف الشيخ يحيى عبد العظيم المشرف العام على الاحتفال، أنه العام الماضي بلغ عدد المكرمين 1140 طفل وشاب وفتاة من الناجحين فى تصفيات المسابقة وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة لهم 500 ألف جنيه، حيث تم تكريم الأول فى المسابقة برحلة عمرة عبارة عن مبلغ 50 ألف جنيه، وتكريم حفظة القرآن الكريم كاملًا وعددهم 31 طالب وطالبة، وحفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم وعددهم 70 طالبا وطالبة، وحفظة نصف القرآن وعددهم 103 طلاب وطالبات، وحفظة ربع القرآن 125 طالبا وطالبة، بجانب تكريم باقي حفظة الأجزاء حتى جزء عم من حوالى 46 مكتبا ومدرسة قرآنية بالقرية.

فيما يقول المهندس يحيى وقاد رئيس مجلس إدارة الإحتفال بقرية طفنيس المطاعنة، أن الجائزة الأكبر حصل عليها بعد الأوائل فى المسابقة، هم 15 حافظا للقرآن الكريم كاملًا بالروايات، موضحًا أن محافظة الأقصر تنتشر بها المئات من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم أكثرها فى مدينة إسنا والقرنة ثم باقى المدن والقرى، وهو يدل على أن الأقصر من أكثر المحافظات بمصر اهتمامًا بتعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، ومازالت تقام الكتاتيب في المساجد بجانب الزوايا المنتشرة بالقرى، وهو أمر مميز للأقصريين لخدمة أبنائهم فى طلب العلم بأولى خطواته وهى حفظ القرآن الكريم.

 

Advertisements

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر اسنا محافظة الأقصر مدينة إسنا 4رية طفنيس فيتو

مواد متعلقة

ضبط 6400 عبوة كريم شعر منتهية الصلاحية و2400 قطعة كيك أسفنج بدون مستندات بالأقصر

استرداد وحدة سكنية تم استغلالها بدون وجه حق بمدينة طيبة الجديدة

محافظ الأقصر يوجه بتطبيق الغرامات الخاصة باسترداد حقوق الدولة

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك بمعرض Food Africa

مدير شباب ورياضة الأقصر يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

جامعة طيبة التكنولوجية تنظم زيارة ميدانية لطلاب برنامج الخدمات السياحية بمعبد الكرنك

مدير الإرشاد الزراعي بالأقصر: مستهدف زراعة 29 ألف فدان قمح الموسم الحالي (فيديو)

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والعظمى 25

الأكثر قراءة

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

حركة فتح توجه رسالة لـ حماس وتكشف شرط عودتها لقطاع غزة

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

من هي المطربة الفلسطينية إليانا التي غنت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؟

بزيادة جنيهين، ارتفاع أسعار مولتو شوكولاته وهذا سعره في الأسواق

الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

Advertisements

منوعات

المزيد

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، قفزة جديدة للمعدن الأصفر بختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

الدولار وصل لكام؟ اتجاه مؤشر العملة الأمريكية بحركة التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

فوائد البنجر للحامل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بالحيرة والوقوع في الخطأ

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

المزيد
الجريدة الرسمية