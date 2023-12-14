الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار جديد ضد طالب جامعي تخلص من والده في الخصوص

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بالخصوص، باستعجال تحريات طالب بكلية الحقوق لاتهامه بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في منطقة الخصوص بسبب خلافات بينهما، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن، وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

Advertisements

عاطل يقتل والده 

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن  وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده بضربه حتى الموت.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجرى استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التحريات أجهزة الأمن النيابة العامة قسم شرطة الخصوص ضرب حتى الموت سيارة إسعاف مديرية أمن القليوبية منطقة الخصوص ونقدم لكم من خلال موقع فيتو نيابة العامة موقع فيتو كلية الحقوق

مواد متعلقة

التحقيق في محاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

حبس طالب جامعي تخلص من والده في الخصوص

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في حريق داخل مول تجاري شهير بمدينة نصر

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

إحالة سيدتين بتهمة تكوين عصابة لسرقة السيدات بالأميرية للمحاكمة

النيابة تستعجل التحريات لمتهم بالتعدي على فتاة ومحاولة الاستيلاء على حقيبتها

الاستئناف تتسلم ملف عاطل بتهمة حيازة 42 ألف قرص منشطات

الصلح خير، المطربة بوسي وطليقها يتنازلان عن المحاضر المحررة في قسم شرطة التجمع

الأكثر قراءة

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

حركة فتح توجه رسالة لـ حماس وتكشف شرط عودتها لقطاع غزة

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

من هي المطربة الفلسطينية إليانا التي غنت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؟

بزيادة جنيهين، ارتفاع أسعار مولتو شوكولاته وهذا سعره في الأسواق

الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

Advertisements

منوعات

المزيد

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، قفزة جديدة للمعدن الأصفر بختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

الدولار وصل لكام؟ اتجاه مؤشر العملة الأمريكية بحركة التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

فوائد البنجر للحامل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بالحيرة والوقوع في الخطأ

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

المزيد
الجريدة الرسمية