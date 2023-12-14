مستشفى إسرائيلي يؤكد استقبال 35 جنديا مصابا خلال 24 ساعة فقط

الهجوم البري على غزة، كشف مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استقبال 35 مصابا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 منهم حالتهم خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



خسائر جيش الإحتلال في الـ24 ساعة الأخيرة

ومن جانبها أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بـجيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك بجنوب غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قد أعلن إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.



أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن قائد الكتيبة 12 بلواء جولاني المصاب تولى القيادة خلفا لقائد الكتيبة المصاب بداية الحرب.

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وأعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

القسام تقسو على جيش الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافا و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

وعلى جانب آخر قالت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، إن نحو 3679 طالبا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.





وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18.608 شهيد و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.