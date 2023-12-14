ريبيكا ويلش، أول حكمة تدير مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي

ستصبح ريبيكا ويلش أول حكمة تدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بعد تعيينها لقيادة مباراة فولهام وبيرنلي، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الحالي.

وبدأت ريبيكا ويلش (40 عامًا) مسيرتها في التحكيم عام 2010، لتجمع بين عملها الجديد ووظيفتها في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية الخاضعة لإدارة الحكومة.

واختيرت ريبيكا ويلش سابقًا لتكون أول حكمة تقود مباراة في دوري الدرجة الرابعة بين هاروجايت وبورت فايل.

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كما عينت كأول حكمة في الـ"تشامبيونشيب" وفي الدور الثالث من الكأس المحلية.

وسبق أن حضرت ريبيكا ويلش في البريميرليج كحكمة رابعة خلال مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" 1-0 في الرابع من نوفمبر الماضي.

وقادت الإنجليزية مباريات مهمة في المسابقات النسائية، من بينها مباريات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 للسيدات والذي توج به المنتخب الإسباني بفوزه على إنجلترا 1-0 في أغسطس.

ريبيكا ويلش، فيتو

أبرز 6 معلومات عن الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش

-ريبيكا ويلش تبلغ من العمر 39 عاما، وكانت تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية قبل أن تتفرغ لعملها كحكمة.

-بدأت عملها في التحكيم منذ عام 2010، بعد حصولها على الرخصة الدولية، وبدأت إدارة المباريات من الدوري الإنجليزي للسيدات.

-تولت تحكيم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات نسختي 2017 و2020، والدرع الخيرية 2020.

-أصبحت ريبيكا ويلش أول حكمة تدير مباراة للرجال في تاريخ الدوريات المحترفة، بعدما أدارت مباراة هاروجيت تاون وبورت فايل ضمن فعاليات دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي 2021.

-ويلش انضمت إلى قائمة حكام النخبة النساء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتصبح حكمة للقاءات الدولية في 2020.

-أصبحت ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة للرجال في كأس الاتحاد، خلال مباراة برمنجهام سيتي ضد بليموت أرجايل، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في 2022.

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