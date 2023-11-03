6 معلومات عن ريبيكا ويلش أول حكم امرأة بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشهد مباراة فولهام ومانشستر يونايتد، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد قرارا تاريخيا في البطولة.

وتولت الإنجليزية ريبيكا ويلش الحكمة الرابعة في المباراة، لتصبح أول امرأة تقوم بذلك الدور في تاريخ المسابقة.

وكانت ويلش أول امرأة تدير مباراة في التشامبيونشيب (القسم الثاني) في يناير الماضي، فيما قادت 3 مباريات في النسخة الأخيرة من كأس العالم، بما في ذلك مواجهة ثمن النهائي، كما قادت نهائيين في كأس إنجلترا للسيدات (2017 و2020).

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كما كانت أول حكمة تدير مباراة كرة قدم للرجال في 2021 خلال لقاء بوت فال وهاجورت تاون في القسم الرابع الإنجليزي.

ثلاث حكمات راية

ورغم أنه لم يكن أبدا هناك حكمة رابعة في البريميرليج من قبل، لكن المسابقة شهدت مشاركة 3 حكمات في دور حاملات الراية، وهن ويندي توماس في 1997 وسيان ماسي إلياس وناتالي اسبينال.

وجاءت أبرز 6 معلومات عن الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش كالتالي

ريبيكا ويلش تبلغ من العمر 39 عاما، وكانت تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية قبل أن تتفرغ لعملها كحكمة.

بدأت عملها في التحكيم منذ عام 2010، بعد حصولها على الرخصة الدولية، وبدأت إدارة المباريات من الدوري الإنجليزي للسيدات.

تولت تحكيم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات نسختي 2017 و2020، والدرع الخيرية 2020.

أصبحت ريبيكا ويلش أول حكمة تدير مباراة للرجال في تاريخ الدوريات المحترفة، بعدما أدارت مباراة هاروجيت تاون وبورت فايل ضمن فعاليات دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي 2021.

ويلش انضمت إلى قائمة حكام النخبة النساء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتصبح حكمة للقاءات الدولية في 2020.

أصبحت ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة للرجال في كأس الاتحاد، خلال مباراة برمنجهام سيتي ضد بليموت أرجايل، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في 2022.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة



1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 آرسنال: 24 نقطة

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة

7 برايتون: 17 نقطة

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة

10 برينتفورد: 13 نقطة

11 تشيلسي: 12 نقطة

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة

13 كريستال بالاس: 12 نقطة

14 فولهام: 12 نقطة

15 إيفرتون: 10 نقاط

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط

17 بورنموث: 6 نقاط

18 لوتون تاون: 5 نقاط

19 بيرنلي: 4 نقاط

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة



وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0