حسام أشرف أفضل لاعب في مباراة بيراميدز ضد بلدية المحلة

الدوري المصري، اختارت رابطة الأندية المحترفة حسام أشرف لاعب فريق بلدية المحلة كأفضل لاعب علي جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبلدية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري، في لقاء الإثارة والمتعة، تعادل فريق بيراميدز وبلدية المحلة بهدفين لكل فريق على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز وبلدية المحلة

شهدت العشر دقائق الأولى جس نبض من كلا الفريقين بعدها كاد أن يفتتح فريق بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 13 بعدما سدد عبد الله السعيد كرة قوية كانت قريبة من الشباك.

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في الدقيقة 20 شهدت تسديدة قوية من محمد حمدي علت العارضة.

وافتتح بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 23 عن طريق فيستون مايلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 32 استقبل حسام أشرف كرة عرضية وسدد رأسية متقنة سكنت شباك أحمد الشناوي.

واحتسبت ضربة جزاء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد على أحمد رضا في الدقيقة 42.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعدما سدد كرة قوية للغاية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 43.

وألغيت تقنية الفار هدف لصالح بيراميدز عن طريق وليد الكرتي بداعي التسلل في الدقيقة 46.

وأحرز بيراميدز الهدف الثاني عن طريق فاخري لاكاي في الدقيقة 46 من خطأ في التشتيت من مدافعي بلدية المحلة لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.

وسدد عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.



هدف ملغى لصالح بيراميدز عن طريق مايلي بداعي التسلل في الدقيقة 53.

وأحرز هدف بلدية المحلة الثاني عن طريق حسام أشرف في مرمى بيراميدز في الدقيقة 77 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة بالدوري

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب الـ 13 برصيد عشر نقاط.

عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام بلدية المحلة

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل بلدية المحلة أمام بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف

وتواجد على دكة البدلاء: "محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد".

غيابات بيراميدز أمام بلدية المحلة

وافتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد شهدت تأجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي:

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب (انتهت بفوز الجونة 3/ 2)

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام (انتهت بالتعادل 1/1)

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي (2\2)

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب (1\0)

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة



