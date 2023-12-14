على رأسها الحرب، مخاطر تواجه قطاع الطيران في 2024

قال الاتحاد الدولي للنقل في تقرير له، أن قطاع الطيران يعاني من ضعف الأرباح المحققة، والتي يمكن أن تتأثر (إيجابًا أو سلبًا) بعدة عوامل، بما فيها:

التطورات الاقتصادية العالمية

قد تظهر بعض الضغوطات الاقتصادية على مستوى العالم، على الرغم من تسجيل تطورات إيجابية، مثل تخفيف حدة التضخم وانخفاض معدلات البطالة ومعدلات الطلب القوي على السفر. فعلى سبيل المثال، قد يؤثر تباطؤ النمو في الصين، وارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب، وعدم استقرار أسواقها العقارية على دورات الأعمال العالمية في حال لم تتم إدارة تلك التداعيات بشكل سليم.

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وعلى نحوٍ مماثل قد تتراجع معدلات الطلب القوي الذي عزز التعافي الحالي، لا سيما في حال تراجع مستويات التساهل مع أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.

الحرب: اقتصرت التأثيرات التشغيلية للحرب الأوكرانية، والظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على تغيير مسارات الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي، ومن ناحية التكلفة أدت تلك الصراعات الدائرة إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثر سلبًا على عمل شركات الطيران على مستوى العالم. ومن المؤكد أن انتهاء أي من النزاعين أو كلاهما سيعود بفوائد كبيرة على قطاع الطيران، وبالمقابل فإن أي تصعيد يمكن أن ينتج عنه تبعات اقتصادية عالمية قاسية لا يمكن لقطاع الطيران تجنبها.

سلاسل التوريد: تستمر مشكلات سلسلة التوريد في التأثير على التجارة والأعمال العالمية، فقد تأثرت شركات الطيران بشكل مباشر بمشكلات الصيانة غير المتوقعة لبعض طرازات الطائرات والمحركات، فضلًا عن التأخير في تسليم الطائرات وقطع الغيار، مما حد من نمو معدلات السعة وخطط التجديد.

المخاطر التنظيمية: قد تواجه شركات الطيران بعض المعوقات على الصعيد التنظيمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال وظهور تكاليف إضافية تتعلق بأنظمة حقوق المسافرين والمبادرات البيئية الإقليمية، ومتطلبات الوصول.

التقرير الإقليمي

شهدت المناطق تفاوتًا في نسب التعافي من جائحة كوفيد-19، فعلى المستوى الإقليمي تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط أرباحًا صافية في عام 2023، كما ستحقق مناطق آسيا والمحيط الهادئ أرباحًا في عام 2024، مع توقعات بوجود أمريكا اللاتينية وأفريقيا في المنطقة الحمراء في عام 2024.

تحافظ أمريكا الشمالية على مكانتها بوصفها المنطقة الرائدة من حيث الأداء المالي، حيث أصبحت أول سوق يعود إلى تحقيق الربحية في عام 2022، مما ساهم في مواصلة تحقيق الأرباح في عام 2023 من خلال توفر الكفاءات، لا سيما فيما يتعلق بعوامل الحمولة العالية للمسافرين. وبقي الإنفاق الاستهلاكي قويًا على الرغم من ضغوط تكاليف المعيشة. كما حافظ معدل الطلب على السفر الجوي على نموه القوي، حيث تشير التوقعات لاحتمالية تجاوزه معدلات النمو في السعة حتى عام 2024.

تشير التوقعات لإمكانية تحقيق أوروبا أداءً عاليًا مع نهاية عام 2023، على الرغم من مشاكل السعة المختلفة والقيود المفروضة على التوريد، إلى جانب إمكانية تحسن صافي الربح بشكل طفيف، في ظل التوقعات التي تشير لاستمرار الطلب القوي على السفر الجوي في عام 2024. وتتعلق المخاطر الرئيسية التي تهدد أداء المنطقة بسوق العمل الضيق والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.