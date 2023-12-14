ضبط 6400 عبوة كريم شعر منتهية الصلاحية و2400 قطعة كيك أسفنج بدون مستندات بالأقصر

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.



حيث قامت المديرية بحملات تموينية برئاسة مدير مديرية التموين بالأقصر للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة للتاكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية وعدم التهاون مع المخالفين.

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وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 6400 عبوة كريم شعر وزن العبوة 140 ملي منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد 3 شيكارة سكر سائب بإجمالي وزن 150 كيلو وعدد 20 ك سكر بودره بأحد المخابز الافرنجية، بدائرة مدينة الأقصر شارع المدينة المنورة، بدون فواتير أو مستندات وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي إدارة تموين إسنا تم تحرير 18 محضرا ومخالفة تموينية، حيث تم ضبط عدد 2400 قطعة كيك اسفنجى بدون أوراق أو مستندات داله على مصدرها، وضبط عدد 200 علبة سجائر بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها، وعدد 12 عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 مخبز مواصفات، ومحضر مخبز إنتاج خبز ناقص الوزن، مخبز عدم وجود ميزان.

جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.