استرداد وحدة سكنية تم استغلالها بدون وجه حق بمدينة طيبة الجديدة
صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بأنه تم استرداد وحدة سكنية بعد استغلالها من قبل إحدى المواطنين بدون وجه حق والتي لم يتم تخصيصها حتى الآن من قبل جهاز المدينة، بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد رئيس الجهاز أن إدارة الأمن والتنمية والأحياء أخلوا الوحدة السكنية وتم التحفظ على مقتنيات الوحدة بعد الحصر داخل مخازن الجهاز وتم عمل محضر في مركز الشرطة بذلك.
كما قامت الحملة اليوم بالمرور على السوق المكشوف وتم رفع الإشغالات داخل السوق وتم التحفظ على الإشغالات الموجودة بدون وجه حق بمخازن الجهاز وقد تم تحرير مخالفات بذلك، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز الى الإدارات المعنية بالجهاز (الأمن والتنمية والأحياء) بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق بالمدينة.
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