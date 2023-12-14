هند عاكف: نشرت السلام والحب لأشقائنا في فلسطين من خلال فستاني

أثارت الفنانة هند عاكف جدلا واسعا بعد ارتدائها فستان يجمع علمي مصر وفلسطين، وذلك بعد ظهورها في إحدى الفعاليات الفنية، وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض على تصميم الفستان.

هند عاكف تدعو للسلام بفستانها

وقالت هند عاكف في تصريح خاص لفيتو:"تعليقات كتيرة حلوة جاتلي على الفستان وناس كتيرة فهمت الفكرة لأن الفستان بيرمز إلى السلام والحب، ومن مصر بنقدم السلام والحب لأشقائنا في فلسطين وحبيت انشر ده من خلال الفن، والفن رسالة فحبيت اقدم ده من خلال مهرجان وشوشة".

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وتابعت:"بعض الناس لم يفهموا الفكرة ولم تصلهم الرسالة ولو وصلت لهم الرسالة لن ينتقدوا ابدا الفستان وهذا لم يكن مجرد فستان".



شخصية هند عاكف

وعن ظهورها دائما بفساتين مختلفة في المهرجانات المختلفة قالت: "دي شخصيتي ودي هند عاكف من وهي طفلة والدليل على ذلك دوري في مسلسل كلام رجالة كنت لابسة راجل وانا بحب الأفكار المختلفة وانا طول عمري كده لكن السوشيال ميديا جديدة علينا وبشتغل على نفسي في كل أدواري بطرق مختلفة".



مسرحية صباح الخير بليل

وأردفت: "ففي مسرحية صباح الخير بليل من المفترض في سياق المسرحية يقوم الفنان الراحل وحيد سيف بدور عريس يأتي ليتزوجني وانا طالبة بالمدرسة فقمت بإضافة العديد من الأفكار لأجعل تلك الشخصية مميزة مثل ارتداء ألوان مختلفة من الأحذية لتطفيش العريس"

تفاصيل تصميم الفستان

وأكدت هند عاكف: "أنا لما بعمل فستان كأنه رسالة وبيتكلم وبعمل تنشيط السياحة من خلال فستاني وانا سفيرة لبلدي في اي مهرجان والكثير من الزملاء في المهرجان سعدوا بالفستان وقصدت انه يكون فستان محترم وعملتله أكمام وانا صاحبة فكرة الفستان وهو من تصميم مصمم الأزياء مولار واستغرق تصميم الفستان ٣ أيام وفكرت في فكرة الفستان ٢٥ يوم منذ دعوتي للمهرجان".

وعن تحليل الفستان أكدت: "الأكمام تعني حمامة السلام وهناك حمامة سلام أسفل الفستان وعلم مصر بيدعم علم فلسطين".

رسالة هند عاكف لجمهور السوشيال ميديا

ووجهت رسالة لجمهور السوشيال ميديا قائلة:"بشكركم وبحبكم ومبزعلش منكم كل واحد ليه رأيه وذوقه وانا احترم ذلك طالما النقد لم يكن به إساءة واستحالة أرضي كل الناس".



أدوار تفضل هند عاكف تقديمها

وعن الأدوار التي تحب تقديمها الفترة القادمة أوضحت: "بحب أدواري تكون جديدة لتقديمها واتمنى أجسد أدوار تفيد المرأة والشباب وأدوار تاريخية لأني أحب التميز والتسامح".

