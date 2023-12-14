الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

السجن المشدد لعاطلين 15 عاما لحيازتهما مواد مخدرة في الإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ع.م.ح" و" ا.ا.ح" بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه عما أسند إليهما، ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.
 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8584 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

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تبين من التحقيقات، قيام كل من "ع.م.ح" عاطل و" ا.ا.ح" عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة مستخدمين سيارة فى أعمال الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار، وبالانتقال إلى مكان تواجدهم أبصرت القوة الأمنية المتهم الأول حال قيادته السيارة وبجواره المتهم الثاني، وبتفتيش المتهم الأول ضبط بحوزته رخصة تسيير السيارة باسمه ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر على جوالين بلاستيكيين بداخل كل منهما عدد 50 طربة حشيش، ومواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، والسيارة لترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها

 

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