الدوري الأوروبي، سانت جيلواز يتقدم على ليفربول 2-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سانت جيلواز ضد ليفربول بتقدم الفريق البلجيكي 2-1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

سجل هدفي سانت جيلواز: محمد الأمين عمورة في الدقيقة 32، كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43، بينما سجل جاريل كوانساه هدف ليفربول في الدقيقة 40.

ويغيب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز بقرار من كلوب لإراحته.

تشكيل ليفربول أمام سانت جيلواز

كيفين كيليهر، واتارو إندو، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز، كودي جاكبو، هارفي إليوت، تشامبرز، جوردون، بن دوك، جاريل كوانساه، كونور برادلي.

قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهير، مارسيلو بيتالوجا، فابيان مروزيك.

Advertisements

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، تشامبيرس، كونور برادلي، كالوم سكانلون، كونساه.

وسط الملعب: جيمس ماكنويل، توم هيل، جرافينبيرخ، هارفي إليوت، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو.

خط الهجوم: كايدي جوردون، بن دوك، لويس كوماس، كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.

محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

وتوج محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

وخاض نادي ليفربول 6 مواجهات في شهر نوفمبر بجميع المسابقات، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام بورنموث، ومواجهتان في الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف في شهر نوفمبر، جاء اثنان منها في شباك برينتفورد في الدوري المحلي، وهدف وحيد في مسابقة اليوروباليج أمام لاسك، وقام بصناعة هدفين في الشهر ذاته الأول أمام مانشستر سيتي والثاني أمام لاسك.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصد الجائزة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي.

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالعالم من جوائز جلوب سوكر، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.



