الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس طالب جامعي تخلص من والده في الخصوص

حبس طالب جامعي تخلص
حبس طالب جامعي تخلص من والده في الخصوص،فيتو

أمرت النيابة العامة بالخصوص، بحبس طالب بكلية الحقوق لاتهامه بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في منطقة الخصوص بسبب خلافات بينهما، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن، وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

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عاطل يقتل والده 

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن  وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده بضربه حتى الموت.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم  ويجرى استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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