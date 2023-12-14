رئيس قطاع المعاهد وأمين "البحوث الإسلامية" يجريان جولة بمعاهد الأقصر الأزهرية

زار الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية معهد القرنة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المؤسسة الأزهرية.



وخلال اللقاء بأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للمعهد قال رئيس القطاع إن الأزهر الشريف يعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات، من أجل بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه جميع عناصر العملية التعليمية.

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زيارة أمين مجمع البحوث الإسلامية مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لمعاهد الأقصر



كما طالب رئيس القطاع جميع القائمين على العملية التعليمية أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية والاستفادة من المناهج العلمية المختلفة والمدارس الفكرية المتعددة من خلال الرؤية الوسطية للأزهر الشريف، وضرورة امتلاك الأدوات والوسائل التي تؤدي إلى فهم الواقع، ومتابعة المتغيرات المختلفة على المستوى المجتمعي للإفادة منها في الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري.

فيما قال الأمين العام إن الوطن بحاجة إلى تفعيل جميع الطاقات العلمية في المواجهة الفكرية مع التيارات المنحرفة، والعمل على تصحيح الفكر بالفكر، وتصحيح الوعي الإنساني من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة التي يعمل البعض على الترويج لها.

كما أكد الأمين العام أن هذه المواجهة تحتاج إلى الاستفادة من كل الإمكانات العلمية والدعوية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في الرد على شبهات المتعصبين ودعاة التطرف وبيان المعالم الحقيقية للإسلام، وهو ما يتحقق بالتعاون المشترك بين المدرسين والوعاظ فعملية الوعي تحتاج إلى أساليب متنوعة تحقق الهدف العام منها.